Coronavirus: ANFP decidió suspender el fútbol nacional por un período de 15 días

La ANFP confirmó este lunes la suspensión del torneo por los próximos 15 días luego que el protocolo por el coronavirus en el país entrara en la fase 4.

Luego que los contagiados en Chile llegaran a las 155 personas, el Gobierno ordenó esta mañana el cierre de todas las fronteras, entre otras medidas, con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

La medida que fue adoptada por la ANFP a raíz del coronavirus no regirá para los duelos de este lunes por la octava fecha de la Primera División, que se jugarán sin público.

Con esto, O’Higgins vs. Antofagasta (18:00 horas), en El Teniente de Rancagua, y Curicó Unido vs. Unión La Calera (20:30), en el Estadio La Granja, serán los últimos duelos antes de la suspensión.

En tanto, en Primera B, los últimos encuentros que se disputarán serán los de Deportes Temuco vs. San Marcos de Arica (20:30 horas de hoy) y los tres de este martes 17 de marzo: Deportes Puerto Montt vs. Santiago Morning, San Luis vs. Deportes Copiapó y Unión San Felipe vs. Deportes Santa Cruz.

La decisión de la ANFP de suspender el torneo llega luego de que Chile entrara a la fase 4 por el coronavirus, por lo que el Gobierno determinó que las reuniones pueden ser de un máximo de 50 personas. Ya hasta este fin de semana, los partidos correspondientes al Campeonato Nacional se llevaron a cabo sin público.