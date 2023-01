Eventual llegada de Carlos Palacios a Colo Colo genera ruido en la interna del club

5 de Enero de 2023

Los antecedentes de "La Joya", quien está cerca de sumarse al plantel, podrían generar un quiebre entre las diferentes ramas de la institución.

Colo Colo está en busca de un delantero tras la decisión de Juan Martín Lucero de partir a Fortaleza. Y uno de los nombres que maneja la directiva para satisfacer al técnico Gustavo Quinteros es Carlos Palacios, a quien apodan “La Joya”. El formado en Unión Española tiene contrato con Vasco da Gama de Brasil; sin embargo, su futuro aún es incierto, pues no está ratificado en el plantel carioca y tampoco en un nuevo equipo.

De acuerdo a la prensa brasileña, el atacante podría viajar durante este fin de semana para unirse al último campeón del fútbol chileno. Su posible llegada al Estadio Monumental, eso sí, ha generado ruido en la interna del club deportivo después de los últimos acontecimientos que ha vivido el futbolista con la justicia chilena.

Durante su visita al país a fines de noviembre, su ex pareja lo denunció por agresiones e, incluso, estuvo detenido por amenazas de muerte y fuertes mensajes de WhatsApp, los cuales fueron dados a conocer por la propia afectada. Luego de dejar la Séptima Comisaría de Renca, Palacios aseguró que “nunca he agredido a la madre de mis hijos”.

Esta situación, según pudo saber EL DÍNAMO, ha generado ruido en las diferentes ramas del club, pues en mayo de 2022 el Club Social y Deportivo Colo Colo activó un protocolo contra la violencia de género que, además de sancionar conductas, busca la prevención de estos hechos y erradicar la discriminación.

De manera preliminar, este protocolo no aplicaba para la concesionaria Blanco y Negro (ByN) que administra el fútbol del club; sin embargo, no deja de causar extrañeza en quienes han visto como Palacios asoma como alternativa real de refuerzo después de las denuncias que lo llevaron a ser conducido a un retén policial.

El caso de Leonardo Valencia

De concretarse la firma de “La Joya” en Colo Colo no sería la primera vez que un jugador con antecedentes de violencia intrafamiliar vista este camiseta (o al menos públicamente conocidos). Leonardo Valencia, quien luego partió a La Serena, tuvo en vilo a la concesionaria, pues no fue separado del plantel cuando su ex mujer lo acusó de amenazas, golpes y vínculos con el narcotráfico.

En septiembre de 2020, Harold Mayne Nicholls, ex vicepresidente de ByN, se defendió en la Cámara de Diputados, argumentando la presunción de inocencia del futbolista.