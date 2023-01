VIDEO – ¿Dónde quedó el VAR? El increíble gol no cobrado a la Roja en el Sudamericano Sub 20

21 de Enero de 2023

La selección chilena debutó con un empate ante Ecuador, en un encuentro marcado por un evidente tanto que no fue cobrado por el árbitro.

La selección chilena Sub 20 debutó con un empate 1-1 ante su par de Ecuador en el Sudamericano Sub 20 que se disputa en Colombia, en un encuentro marcado por un claro gol a favor de la Roja que no fue cobrado por el árbitro.

La jugada de la polémica se registró en el minuto 10 de encuentro, cuando tras un gran pase de Gabriel Norambuena el delantero Vicente Conelli lanzó un tiro directo al palo, el que luego bajó, con la pelota sobrepasando totalmente la línea del arco.

Las imágenes dejaron en evidencia que el balón entró completamente, pero el juez del encuentro, el colombiano Carlos Ortega, en complicidad con uno de los jueces de línea, hizo caso omiso a la jugada.

Conelli tendría su revancha en el minuto 25, cuando logró abrir la cuenta de forma oficial. Los ecuatorianos pudieron igualar las acciones gracias a un tanto de Justin Cuero a los 33 minutos.

Era gol de Vicente Conelli para Chile Sub 20 ante Ecuador. El balón entró completamente pero para el línea fue siga siga 🤦🏽‍♂️ #SudamericanoSub20 pic.twitter.com/DE8eBM0vAx — Francisco (@panchojfd) January 21, 2023

Sudamericano sin VAR

Lamentablemente, y a diferencia de otros torneos, el Sudamericano Sub 20 de Colombia no tiene implementado el uso del VAR, por lo que no se pudo revisar la jugada para validar el gol de Chile.

La falta de este instrumento -que ha facilitado los cobros en casi todas las canchas del mundo- fue criticada por algunos participantes, quienes recordaron que este torneo da cupos para el Mundial de la categoría y los Juegos Panamericanos.

La Roja buscará su primer triunfo este domingo, cuando enfrente al complicado equipo de Uruguay.