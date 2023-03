Jaime Pizarro omite el nombre de Jordhy Thompson para condenar el nuevo caso de violencia de género en Colo Colo

16 de Marzo de 2023

El nuevo ministro del Deporte se refirió al caso del futbolista de Colo Colo, quien es compañero de su hijo en las filas albas, quien golpeó a una mujer en una discoteca.

Compartir

Las reacciones políticas sobre la agresión del jugador de Colo Colo Jordhy Thompson a una mujer en una discoteca aparecieron con fuerza después de la decisión que la concesionaria Blanco y Negro (ByN) tomó respecto a un caso que se conoció por dos videos que registraron las cámaras de seguridad.

En una de las primeras declaraciones durante los primeros días de su gestión, el nuevo ministro de Deportes, Jaime Pizarro, se refirió a la situación que atraviesa Jordhy Thompson después de ser separado del plantel albo para ser sometido a un tratamiento con especialistas.

“Repudiamos el caso de violencia que se ve envuelto un jugador de fútbol y cuyas imágenes se han viralizado por medio de las redes sociales. En el marco de la implementación del protocolo general contra el acoso, abuso sexual, maltrato y discriminación, promovemos que las y los deportistas adopten conductas de total respeto en todo momento y circunstancia con el propósito de erradicar la violencia de género dentro y fuera de la cancha”, expresó Jaime Pizarro.

“Requerimos de la colaboración de todas y todos, especialmente para garantizar la reparación de la víctima y la no repetición de estos hechos. Seguiremos trabajando en líneas de acción con el objeto de concientizar y reflexionar respecto a la violencia de género no solo en el fútbol, sino que en todos los ámbitos del deporte para evitar la reiteración de estos hechos”, agregó el secretario de Estado.

No sólo habló Jaime Pizarro sobre Jordhy Thompson

En paralelo a la opinión que entregó Jaime Pizarro respecto a Jordhy Thompson, quien es compañero del hijo del ministro en el Cacique, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, prosiguió con sus críticas a Colo Colo y hizo un llamado a los tribunales.

“Hay una parte de la respuesta del club que a mí me parece insatisfactoria, en la medida que se dice que esto se va a trabajar con un psicólogo deportivo. La violencia contra la mujer no es una cuestión que tenga que ver con la frustración deportiva, frustración que yo también tengo porque soy colocolina. Creo que las imágenes son bien claras y lo que muestran es que hay una agresión y, por lo tanto, ahí yo me pregunto por qué no se ha actuado de oficio por parte de la Justicia”, dijo.