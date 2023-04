“Cuál está más enfermo de la cabeza”: el cruce de la ex y la mamá de Jordhy Thompson

21 de Abril de 2023

Norma Dávila emplazó a Camila Sepúlveda después de las denuncias por agresiones físicas y verbales que tienen comprometido en la justicia al futbolista de Colo Colo. La madre asegura que ella llevó por el camino del alcoholismo a su hijo.

La historia de Jordhy Thompson y las agresiones contra su ex pareja Camila Sepúlveda suma un nuevo capítulo mientras el jugador está separado del primer equipo de Colo Colo. La estudiante de obstetricia y neonatología dio a conocer los mensajes que la madre del futbolista le envió después de conocer la denuncia por violencia que tiene citado al tribunal a su hijo para el martes 9 de mayo.

“Camila, te voy a pedir que por favor dejes de andar funando a mi hijo. Si tú sabes cómo es él entonces por qué siempre vuelves con él. Tenías que haberte alejado desde el momento que te faltó el respeto. Sin embargo, nunca lo hiciste. A mi hijo le dieron a elegir entre tú y su carrera. Obvio que eligió su carrera”, le escribió Norma Dávila a la ex de su hijo por mensajes de Facebook según se puede apreciar en las imágenes que la propia afectada compartió. El argumento de fondo es similar al que utilizó el técnico Gustavo Quinteros al momento de dar la noticia de la marginación del zurdo.

“Harto le costó llegar donde está. Es fome que tú lo estés funando para perjudicarlo. Tampoco te voy a dar a ti explicaciones de mi vida. Lo funaste porque él ya no quiere estar contigo. Quieres lucrar a costillas de él y que te llamen de todos los programas para cobrar dinero, ya que con el Jordhy no te funcionó”, le dijo.

Pero no fue lo único. “Estabas acostumbrada a que el Jordhy te anduviera rogando, por eso hacías lo que querías con él. Tú lo llevaste por el camino del trago y de andar de discoteca en discoteca porque eso es lo que te gusta a ti”, expresó.

La respuesta de la agredida a la madre de Thompson

“Yo lo conocí siendo un borracho de mierda”, fue una de las respuestas que Camila Sepúlveda le entregó a Dávila en una polémica que la mujer afectada intenta enfriar mientras se desarrolla la investigación y el futbolista, promesa de Colo Colo, está alejado del equipo esperando la resolución de los tribunales la segunda semana de mayo.

“Gracias a todos mis amigas, cercanas y desconocidos por todo el apoyo y cariño que me están dando. Es un tema muy complicado, el cual me afecta muchísimo, pero trato de darme ánimos. No caeré más en el juego de responder comentarios de su familia, si al final cuál de todos está más enfermo de la cabeza ahí. El tiempo me dará la razón de todo”, escribió la universitaria.