Hija de tigre: velocista Martina Weil rompe dos récords de 400 metros planos en Bélgica

7 de Mayo de 2023

La deportista, que también participará en los próximos Juegos Panamericanos, batió la marca chilena y estableció el mejor tiempo de Bélgica en 4x400 mixtos.

En el marco de su participación en el Campeonato de Interclubes de Bélgica, la deportista Martina Weil volvió a romper el récord chileno en los 400 metros planos y, a su vez, estableció el récord belga en 400×400 mixtos, en compañía de Kévin Borlée, Dylan Borlée y Camille Laus.

La velocista, quien se encuentra viviendo en Bélgica desde 2021, registró una marca de 51,67 segundos en la competencia individual de 400 metros libres, lo cual le permitió posicionarse en el segundo lugar esta prueba. Mientras que en la de equipos, logró 3:16,29.

Ante tales resultados, la joven expresó a través de redes sociales que “todavía estoy procesando lo que fue hoy: PB y nuevo récord de Chile en mi primer 400 del año. No tengo videos ni fotos ni nada corriendo porque era una competencia chica y no le pedí a nadie que grabara porque nunca me imaginé que iba a correr así”.

Cabe mencionar que Martina, quien es hija de los destacados deportistas Gert Weil y Ximena Restrepo, también dirá presente en los próximos Juegos Panamericanos de Santiago 2023, cita que tendrá lugar desde el 20 de octubre hasta el 5 de noviembre.