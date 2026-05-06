Camila Flores y allanamiento del OS-9 en el Congreso: “Tenemos absoluta tranquilidad en nuestra actuación”

“Continuaremos colaborando plenamente con las autoridades para contribuir al total esclarecimiento de esta situación”, cerró la senadora Flores.

AGENCIA UNO

La senadora Camila Flores (RN) reaccionó al allanamiento de su oficina en el Congreso Nacional que encabezó el OS-9 de Carabineros, en el marco de la investigación por eventual fraude al fisco reiterado.

Al respecto, la parlamentaria de Chile Vamos recalcó en una declaración pública que entregó “voluntariamente todos los antecedentes que nos han sido requeridos”, entre los que destaca su teléfono celular.

“Entendemos que las diligencias desarrolladas durante esta jornada forman parte de los procedimientos habituales dentro de una investigación en curso y que corresponde ahora a la Fiscalía llevar adelante un proceso independiente, objetivo y riguroso para esclarecer adecuadamente los hechos”, puntualizó Camila Flores.

Respecto a la investigación en su contra, la senadora de RN dejó en claro que “tenemos absoluta tranquilidad respecto de nuestra actuación y confiamos en que la investigación demostrará que no hemos cometido ningún acto irregular”.

“Continuaremos colaborando plenamente con las autoridades para contribuir al total esclarecimiento de esta situación”, cerró la senadora Flores.

Consultado por la diligencia realizada por la fiscal Paola Castiglione, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso, Ángel Valencia recordó que la indagatoria tiene carácter reservado.

“Solo hacer presente a la comunidad, y creo que en general es bastante sabido, que investigaciones de esta naturaleza implican generalmente la incautación o la solicitud de entrega de dispositivos electrónicos para los efectos de revisar su contenido”, declaró el jefe del Ministerio Público.