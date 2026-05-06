PSG vs Arsenal: cuándo, a qué hora y dónde ver la final de la Champions League 2026

PSG buscará el bicampeonato ante un Arsenal que se ilusiona con ganar su primera Champions League en Budapest, Hungría.

La UEFA Champions League 2026 ya tiene a sus finalistas. El París Saint Germain (PSG) se instaló en el partido definitorio en Budapest, Hungría, tras imponerse sobre el Bayern Múnich en una gran llave de semifinales.

Este miércoles el cuadro francés igualó 1-1 ante el conjunto alemán en el Allianz Arena, y luego de ganar la ida por 5-4 en el Parque de los Príncipes (6-5 global), buscará revalidar el título frente al Arsenal, que viene de eliminar al Atlético de Madrid.

Ousmane Dembelé golpeó en el inicio del partido, lo cual permitió a los dirigidos por Luis Enrique controlar de mejor manera las acciones del juego, anulando a Michael Olisé y a Harry Kane. Pese a ello, este último anotó en la única oportunidad que tuvo, pero ya era muy tarde y no fue suficiente para extender la definición.

El Arsenal de Inglaterra miró con atención este duelo, después de que dejaran en el camino al Atlético de Madrid con un marcador global de 2-1. Los dirigidos por Mikel Arteta vuelven a una final después de 20 años y buscarán ganar la primera Champions League de su historia.

Cuándo, a qué hora y dónde ver la final de la Champions League que disputarán PSG vs Arsenal

La final de la UEFA Champions League entre PSG y Arsenal se jugará el sábado 30 de mayo a las 12:00 horas (de Chile) en el Puskás Aréna, Budapest, Hungría.

Al igual que todos los duelos de la competición, la final se podrá ver en vivo en TV a través de las pantallas de ESPN, mientras que de manera online se transmitirá por medio de Disney+.