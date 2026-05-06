Las autoridades también adelantaron ajustes a la gratuidad en educación superior, apuntando a corregir irregularidades y focalizar mejor los recursos.

AGENCIA UNO.

El Ministerio de Educación confirmó que antes de julio ingresará una propuesta para modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), en el marco de una agenda prioritaria definida por el Ejecutivo.

Así lo señaló el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, quien aseguró que el proyecto forma parte de los compromisos centrales del gobierno.

“Nosotros hemos comprometido en la campaña y ante la ciudadanía una modificación sustancial al Sistema de Admisión Escolar, que reconozca el mérito y también la posibilidad de que los colegios participen en la selección de acuerdo con su proyecto educativo”, afirmó la autoridad.

Rodríguez explicó que el objetivo es avanzar rápidamente en esta materia. “El Presidente nos ha pedido resolver en términos legislativos en los primeros 90 días, por lo tanto, estamos trabajando a toda máquina para eso”, sostuvo.

Las declaraciones fueron realizadas durante el conversatorio “Chile en construcción: debates para el futuro”, instancia en la que también abordó los principales desafíos del sistema educativo, organizados en cuatro ejes: cobertura y continuidad educativa, calidad de los aprendizajes, convivencia escolar y reformas en desarrollo.

Gobierno acelera cambios al SAE: proyecto se presentará antes de julio

En ese contexto, el subsecretario también se refirió a los cambios que el gobierno evalúa implementar en el sistema de gratuidad en la educación superior. Según indicó, existen irregularidades que deben corregirse. “El foco que tenemos es gastar bien los recursos que se están invirtiendo. Sabemos que faltan y que no es suficiente lo que hoy se está entregando, en particular por la fórmula que se diseñó la gratuidad. Pero también sabemos que hay mucho fraude social y que muchos estudiantes que son beneficiados con la gratuidad no deberían ser beneficiados por ella según la ley”, afirmó.

Asimismo, planteó que una de las distorsiones detectadas es la inclusión de sectores que no deberían recibir el beneficio. “Eso implica que se creó un subsidio al séptimo decil que no debiera estar ahí, y si ese se retira, va a tener un impacto en las instituciones, pero debe hacerse”, enfatizó.

Pese a los efectos que podría generar esta medida, la autoridad recalcó su necesidad. “Es una medida difícil, pero que tiene que tomarse porque tenemos que restaurar el imperio de ley, como dice el ministro Quiroz. Es simplemente hacer que se aplique la ley”, concluyó.

Junto a ello, Rodríguez presentó los lineamientos del denominado “Plan 90 días”, con el que el ministerio busca avanzar en reformas urgentes dentro del sistema educativo.