El millonario premio de Alejandro Tabilo en el Masters de Roma y cómo se acerca a su objetivo de cara a Roland Garros

Alejandro Tabilo venció en sets corridos a un ex top 10 y concreta un importante salto en el ranking ATP.

Alejandro Tabilo (35°) arrasó en su estreno en el Masters 1000 de Roma, venció a un ex top 10 y se acerca a su gran objetivo de cara a Roland Garros 2026.

La primera raqueta nacional se impuso sobre el español Pablo Carreño Busta (91°) por 6-2 y 6-1 en poco más de una hora de partido.

Durante esta jornada, el chileno no tuvo mayores complicaciones, ya que a pesar de que la lluvia interrumpió el encuentro por más de una hora cuando el marcador estaba 5-2, Jano continuó con su gran nivel.

En la primera manga Tabilo logró dos break, al igual que en el segundo set, lo cual le permitió equilibrar la balanza a su favor. Sumado a ello, exhibió un servicio sólido y ganó el 88% de los puntos con su primer saque y no tuvo puntos de quiebre en contra.

Con esta victoria, el zurdo obtiene 30 puntos ATP, los cuales le permiten escalar al puesto 32° del ranking live. Teniendo en cuenta esto, Tabilo estaría asegurando ser sembrado en Roland Garros.

El millonario premio que ganó Alejandro Tabilo en el Masters de Roma y su próximo rival

Ahora, Jano deberá prepararse para un desafío mayor: se medirá ante el argentino Francisco Cerúndolo (27°) en la segunda ronda del certamen italiano.

Además de lo deportivo, Tabilo buscará seguir aumentando su premio económico en el Masters de Roma, donde acumula un monto de €31,585 (33,7 millones de pesos) por alcanzar la segunda ronda. En caso de seguir avanzando, podría embolsar una suma de €54,110 ($57,8 millones).