Colo Colo, el adiós a Flamengo y Claudio Bravo: Arturo Vidal pone fechas en su retorno a Chile

12 de Junio de 2023

El referente de la Roja viajó desde Brasil para integrarse al equipo de Eduardo Berizzo de cara a los amistosos contra República Dominicana y Bolivia.

Acompañado de Erick Pulgar, Arturo Vidal viajó desde Brasil a Santiago después de ser suplente en el encuentro donde Flamengo se impuso por 3-0 a Gremio. El técnico Jorge Sampaoli no lo consideró en este partido de la fecha 10 del Brasileirao que antecede a su nueva inclusión en el plantel de la Roja que prepara los amistosos contra República Dominicana y Bolivia del 16 y 20 de junio, respectivamente.

A su llegada a Chile, el mediocampista tocó uno de los temas que ha marcado la última convocatoria de Eduardo Berizzo: la ausencia de Claudio Bravo. El histórico capitán, quien acaba de renovar a los 40 años contrato con el Betis, no está disponible por vacaciones para estos encuentros en un distanciamiento que puso en medio del debate al entrenador argentino del combinado nacional.

“Cada uno toma las decisiones que cree que son las mejores. Yo estoy agradecido porque me llamaron y por los compañeros que vinieron, porque algunos dejan sus vacaciones, pero cada jugador elige eso… Lo importante es que la Selección siempre es lo primero, pero comparto con cada jugador la decisión que tiene“, expresó.

Otro de los puntos que abordó Vidal fue su inminente salida de Flamengo y el sueño de volver a vestir la camiseta de Colo Colo. El “Rey Arturo” está divorciado de la torcida carioca por su bajo rendimiento y ya piensa en opciones para dejar el club brasileño. Su madre hace unos días compartió en redes sociales su intención de que el volante juegue otra vez en el Cacique.

Vidal pone fechas

“Tengo contrato hasta diciembre, después de eso voy a ver. Claramente no seguiré en Brasil después de diciembre y vamos a ver. Quiero disfrutar lo que me queda de contrato y ojalá ser campeón con Flamengo en estos tres campeonatos. Claramente para la gente que ve que no he estado jugando puede decir que estoy mal, pero me siento bien, estoy 100%, es una decisión técnica que hay que aceptar, no la comparto, pero es lo que el entrenador quiere”, explicó.

Respecto a la posibilidad de regresar a Colo Colo, Vidal aseguró: “Me encantaría volver a Chile, pero queda mucho tiempo. Prefiero hablar en el momento, ahora preocuparme de la Selección. Es faltar el respeto hablar ahora de otro equipo, tengo contrato con Flamengo, estoy feliz, disfrutando. No es el momento, cuando esté libre diré lo que pienso y lo que quiero”, cerró.