Críticas del plantel y nuevo desastre internacional: el peor momento de Gustavo Quinteros en Colo Colo

20 de Julio de 2023

El técnico enfrenta duros cuestionamientos por parte de la siempre exigente hinchada alba tras su nuevo y reciente fracaso a nivel internacional.

Gustavo Quinteros está próximo a cumplir tres años al mando de Colo Colo, donde ha sumado una Copa Chile y un Torneo Nacional, además de salvar al equipo del primer descenso de su historia ante Universidad Concepción.

Sin embargo, los tiempos donde el público del Estadio Monumental coreaba su nombre y lo aplaudía al momento de entrar a la cancha pasaron a mejor vida, ya que enfrenta duros cuestionamientos por parte de la siempre exigente hinchada alba tras su nuevo fracaso a nivel internacional.

Y es que la dura eliminación en los playoffs de la Copa Sudamericana, donde Colo Colo fue vapuleado por 5-1 ante America MG -colista del fútbol brasileño-, lo tienen en la cuerda floja.

La fuga de figuras

El año de Gustavo Quinteros en Colo Colo no comenzó de la mejor manera, ya que sufrió las salidas intempestivas de figuras como Óscar Opazo, quien terminó retornando meses después; Gabriel Costa, Gabriel Suazo y, especialmente, la del goleador Juan Martín Lucero, lo que afectó la planificación de cara a este 2023.

Ante esto, desde Blanco y Negro debieron hacer frente a esta inesperada situación, reforzando el plantel con nombres como Erick Wiemberg, Ramiro González, Fabián Castillo, Darío Lezcano y Leandro Benegas, quienes no replicar lo realizado aquellos que se fueron.

Esto, ya que los nombres que llegaron a reemplazar a Lucero, por ejemplo, no han estado a la altura y Gustavo Quinteros debió recurrir a un juvenil, Damián Pizarro, como “9” titular, quien solo suma dos goles a nivel local.

Frente a este panorama, el DT ha reiterado su solicitud a la dirigencia para contar con nuevos refuerzos, pero sin resultados ya que las únicas incorporaciones de cara al segundo semestre son Pablo Parra, quien llega a reemplazar a un suplente Marcos Rojas que retornó a Oceanía, y el regreso de “Torta” Opazo.

Dudas en Chile y papelón en América

Tras conocer el sorteo de Copa Libertadores, donde compartió grupo con Boca Juniors, Deportivo Pereira y Monagas de Venezuela, se esperaba que Colo Colo por fin rompiera la maldición de no pasar a octavos de final del certamen desde 2018.

Sin embargo, su temprana eliminación ante un debutante Pereira de Colombia, sumado a la apabullante derrota ante America MG en la Copa Sudamericana, ratificaron que los albos no han podido dar el salto a nivel internacional con Quinteros.

Al frente de Colo Colo, Gustavo Quinteros ha sumado solo fracasos jugando torneos internacionales, ya que en 2020 perdió contra Jorge Wilstermann de Bolivia en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que significó la primera derrota en la historia del club chileno como local ante un cuadro altiplano.

Ya en 2022, en la misma instancia, debía vencer a Fortaleza de Brasil para sellar su paso a octavos de final, pero terminó cayendo 4-3. Tras esto, jugó la Copa Sudamericana de ese mismo año, como premio de consuelo, donde a pesar de ganar el duelo de ida 2-0 a Inter de Porto Alegre, recibió una goleada 4-1 en el partido de vuelta.

Así, el técnico ha sumado 17 partidos internacionales con Colo Colo con apenas cinco triunfos, cuatro empates y ocho derrotas.

Choques con el plantel

Para nadie es un misterio los roces del entrenador nacionalizado boliviano con algunos miembros del plantel, como Leandro Benegas y Darío Lezcano, pero los casos emblemáticos son los de Brayan Cortés y Maximiliano Falcón.

El arquero perdió la titularidad por un hecho extrafutbolístico que el DT no ha querido aclarar, mientras que los desencuentros con Falcón han sido constantes. El uruguayo es foco frecuente de los reclamos de Quinteros al borde de la cancha, quien no ha tenido empacho en criticarlo públicamente cuando ha sido expulsado.

Por contrapartida, también cuestionó el planteamiento del adiestrador ante America MG, ya que cambió la línea de cuatro en el fondo, que le había permitido volver a los triunfos, por un cuestionado esquema de tres zagueros, el que fue superado sin problemas por los brasileños.

Esto, luego que Quinteros apuntara a la defensa como responsables de la reciente derrota en Sudamericana, indicando que “defensivamente fuimos un desastre. Esto da vergüenza, me da vergüenza que el equipo haya defendido de esa manera… Para esta clase de torneos no estamos preparados, hay que reconocer que no estamos para esta clase de partidos internacionales”.

Esto generó la respuesta del uruguayo, quien reclamó que “la línea de tres nos costó mucho. Si entrábamos con línea de cuatro y hacíamos lo mismo que en allá en Chile, capaz que cambiaba”.

De esta manera, el Torneo Nacional y la Copa Chile aparecen como obligaciones en el horizonte de Colo Colo y especialmente para el futuro de Gustavo Quinteros en el equipo más grande de Chile.