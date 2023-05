De su primer título en Europa a los injertos de pelo: Gabriel Suazo está en su mejor momento

2 de Mayo de 2023

El zurdo de la selección chilena atraviesa por un gran presente en el Toulouse de Francia.

Compartir

No hay dudas. Gabriel Suazo está viviendo el mejor momento de su carrera. Luego de dejar Colo Colo en la última venta del mercado europeo, el lateral izquierdo se sumó a las filas del Toulouse francés en su primera experiencia internacional. A pesar de que aún no domina el idioma, su adaptación al nuevo grupo de compañeros y al ritmo de una de las competencias más importantes del mundo ha sido rápida.

El sábado en la final de la Copa de Francia, el zurdo de 25 años fue una de las grandes figuras en la consecución del título frente al Nantes. Su escuadra venció por 5-1 al Nantes y el chileno entregó una asistencia llena de calidad que le valió los elogios de la prensa local y del Viejo Continente. Su calificación fue una de las más altas y es considerado un “verdadero hallazgo”.

“Llevo tres meses y medio solamente en el club y ya conseguí un título, eso es muy importante. Siempre lo he dicho, es un sueño para mí jugar en Europa. Venía con la ilusión de poder representar bien a mi país, de poder representar de buena forma todo lo que he conseguido también en Chile y en Colo Colo“, aseguró tras conseguir su primera corona en fuera del país.

La planilla de Suazo en el Toulouse registra 17 partidos disputados y un gol, sin embargo, su trascendencia en la banda izquierda ha sido tal que es titular indiscutido y uno de los jugadores favoritos de la hinchada. Sus compañeros le dicen “Chile” y otros “Colo Colo” mientras intenta conocer más de la lengua francesa. “Suazidane” lo apodan algunos fanáticos por algunas jugadas con las que se ha lucido.

La alopecia de Suazo y los injertos de pelo

Después de festejar el título de la Copa de Francia, Gabriel Suazo se dio un tiempo para compartir con los usuarios de Twitch que lo bombardearon de preguntas respecto al fútbol internacional, Colo Colo y la Roja. Pero también sobre su vida personal, donde no ocultó sus ganas de tratar la alopecia.

“Me gustaría hacer el tema del pelo, sobre todo ahora que estoy aquí en Europa, es mucho más sencillo, no tengo problema en decirlo. Es rápido, a lo mejor me pongo pelo, a lo mejor me rapo y me pongo mi mismo pelo… Si me ven pelado en algún momento, es que me hice el injerto de pelo. No me da vergüenza, para nada, es lo que me tocó. Te sacan los pelos de atrás y en una cirugía te colocan pelo por pelo”, explicó.

“Averigüé y me explicaron que quienes tienen alopecia, es porque es hereditaria. No puedes hacer nada. Lamentablemente me tocó y hay que asumirlo, pero por fortuna existe el injerto, que se hace en un lugar recomendado”, complementó.