El hito internacional de Ñublense a horas de la salida de Jaime García y la firma de su nuevo DT

15 de Septiembre de 2023

El legado del ahora ex entrenador del cuadro de Chillán se reflejó en una importante distinción.

Si bien el Campeonato Nacional 2023 de Primera División detiene su actividad por las Fiestas Patrias 2023, Ñublense de Chillán atraviesa por días agitados. El entrenador Jaime García dejó su cargo en medio de un emotivo homenaje tras cinco años conduciendo a su equipo y, además, la directiva apuró los procesos para presentar a su nuevo DT antes del fin de semana donde comienzan los festejos.

Hernán Caputto, ex técnico de la selección chilena Sub 17, se convirtió oficialmente en el nuevo estratega del conjunto de la Región del Ñuble. El ex arquero asume la responsabilidad cuando el club está inmerso en la lucha por no descender después de una digna presentación continental en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Ñublense marcha duodécimo en la tabla de posiciones con 27 unidades y está a cinco del último que podría bajar al Ascenso (Magallanes, que tiene un partido pendiente).

De vuelta del receso, el nuevo elenco de Caputto enfrentará a Curicó Unido el sábado 23 de septiembre (15:00 horas), en un encuentro clave para tomar aire o seguir complicándose abajo. Los “torteros” se mantienen últimos con 21 puntos y también les urge sumar.

Ñublense es el mejor club chileno de la actualidad

En este contexto lleno de cambios para el elenco de Chillán, una buena noticia que surgió desde Europa posiciona a Ñublense como el mejor club chileno de la actualidad. La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) lo ubicó en el casillero 169 a nivel mundial, exhibiendo uno de los saltos más importantes al dejar atrás el puesto 214 que exhibió en el conteo anterior.

Con 90,5 puntos, la IFFHS lo destacó por sobre Audax Italiano y Colo Colo, quienes igualaron en el puesto 175 de este escalafón que comprende el periodo entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de este año. Todo esto bajo el mandato de Jaime García, por cierto.

Para la IFFHS, los mejores equipos del mundo son Manchester City, Real Madrid y Flamengo.