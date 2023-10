La emotiva travesía de Santiago Ford para representar a Chile en Santiago 2023

31 de Octubre de 2023

A solo meses de obtener la nacionalidad por gracia, y tras cruzar por la selva brasileña y un campo minado en pleno desierto chileno, el atleta alcanzó un histórico hito en el decatlón.

Santiago Ford, de origen cubano, hizo historia para el atletismo nacional al conseguir medalla de oro en el decatlón en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, logrando la séptima presea dorada para nuestro país.

Esto, a 10 meses de haber obtenido la nacionalidad por gracia por parte del Gobierno, lo que le permitió representar al Team Chile.

Y Santiago Ford devolvió el gesto en el Campeonato Suramericano de Atletismo 2023, donde logró la plata.

Ford, que dejó Cuba en 2018, mostraba en TVN su felicidad de representar a Chile: “Contento por la oportunidad de oficialmente representar al Team Chile (…) En mi caso, es algo especial, llevaba cuatro años y medio buscándolo, lo anhelaba día a día. No sabía cómo iba a pasar, qué iba a pasar y se me dio de la noche a la mañana”.

El atleta buscaba la gloria que le fue esquiva en la isla, donde explicó a Emol que “tienes que tener oro o plata para que te reconozcan y puedas llamar un poco la atención. Si no, no eres nadie. Es complicado”.

¡FORD FIESTAAAAAAA! 🥇🚙😍👏🏻



El decatleta chileno Santiago Ford 🇨🇱 logró la SÉPTIMA medalla de oro 🥇 para el Team Chile con una histórica actuación en el Estadio Nacional.



¡TE PASASTE SANTIAGOOOOO!#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/visYiNeTa4 — Team Chile (@TeamChile_COCH) October 31, 2023

La dura travesía de Santiago Ford para llegar a Chile

Santiago Ford se vino con lo puesto a Sudamérica, volando de Cuba a Guyana, donde esperó 10 días para poder pasar a Brasil y luego de sortear la selva en camioneta pudo tomar un avión a Perú.

“Me tocó bajar todo Perú por carretera. Estuve un día y medio atravesando Perú entero hasta llegar a Tacna. Estaba deshidratado, tenía hambre y el frío me tenía mal”, agregó, donde tuvo que enfrentar a la policía, quienes le pidieron el poco dinero que tenía para dejarlo pasar a Chile.

Luego inició su travesía a Chile, pasando a través de un campo minado por el desierto, para llegar por fin a Santiago, donde debió trabajar como guardia de discoteque.

“Estuve un año trabajando de guardia en la discoteque de madrugada. Me ayudaron para que pudiera entrenar en el Centro de Alto Rendimiento. Pero yo estaba trabajando en la discoteca y llegaba muy cansado. Dormía tres o cuatro horas. Entraba a la discoteca a las 9 de la noche y salíamos 7 u 8 de la mañana. No aguanté más. No podía seguir el ritmo, no podía entrenar con el trabajo que tenía”, detalló.

Cuando parecía que renunciaba a sus sueños deportivos, Santiago Ford conoció a su entrenador y pudo dedicarse exclusivamente al atletismo.

Pero esto no fue todo, ya que Santiago debió sortear el estallido social y la pandemia para finalmente lograr la nacionalidad por gracia y poder representar a Chile, dándole una histórica medalla de oro a nuestro país en Santiago 2023.