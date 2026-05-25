La defensa de Johannes Kaiser a Mara Sedini tras su salida del cargo: “Se había estabilizado”

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, salió en defensa de la exministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, así como de la extitular de Seguridad, Trinidad Steinert, quienes abandonaron sus cargos en el cambio de gabinete realizado por José Antonio Kast el miércoles.

El nuevo diseño ministerial que dejó a Martín Arrau en Seguridad y a Claudio Alvarado en la vocería e Interior, así como a Louis de Grange a cargo de Transportes y Obras Públicas, no dejó satisfecho al líder de los libertarios. Así lo manifestó en el canal de Youtube, “El Nacional Libertario”, donde se fraguó su ascenso digital.

“Si no publico, es porque he sido censurado en Youtube”, reza la descripción del canal. El video en el que Kaiser abordó brevemente el cambio de gabinete fue una transmisión en vivo realizada en la noche del viernes. Ante la pregunta de un seguidor sobre si creía que el nuevo diseño ministerial de Kast se parecía al que él propuso cuando fue candidato presidencial, respondió: “No. Ahora hay un par de biministros en razón del no funcionamiento del diseño original, pero el diseño de quien te habla era muy distinto”.

“Mi visión era a los partidos no entregarles cargos, sino que ministerios, áreas de gestión. El ministro iba a ordenar su ministerio, con su gente, su partido —me da lo mismo—, para que existiera una verticalidad de mando y el ministro respondiera con su cabeza (…) Que el ministro sea de un partido, el subsecretario de otro y el tercer subsecretario de otro, es puro desorden”, añadió.

Luego, al ser consultado por su opinión del cambio de gabinete al principio fue escueto. “No sé, no me convence”, dijo. Aunque blindó, como hizo su partido en otras oportunidades, a Sedini. “Se había estabilizado en el cargo”, defendió.

Respecto a Steinert manifestó que las críticas que recibió Steinert por su gestión “era mucha cháchara, mucho ruido, muy poco lo que echaban en cara a la ministra“. “En el tema de seguridad hubo un problema conceptual. El propio Gobierno, el propio José Antonio Kast en su campaña no tenía claro parece qué quería hacer en esta materia. Y eso se tradujo en confusión (…) Bueno, eso fue lo que aprovechó la oposición“, añadió.

“Son gente del propio sector que busca que salga para ocupar su lugar”, manifestó. Por otra parte, Kaiser adelantó que “la discusión del Presupuesto (2027) va a venir muy dura” y que en ese debate los libertarios plantearan sus puntos sobre el funcionamiento del Instituto de Derechos Humanos.