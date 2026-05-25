“Hablé con él”: Mosa confirma contacto con Carlos Palacios e ilusiona a hinchas con su posible retorno a Colo Colo

Aníbal Mosa abordó los posibles refuerzos de Colo Colo para el segundo semestre, donde uno de ellos podría ser Palacios, quien no juega un partido oficial desde diciembre de 2025.

A solo dos fechas del cierre de la primera rueda de la Liga de Primera del fútbol chileno, Aníbal Mosa se refirió a los posibles refuerzos de Colo Colo de cara al segundo semestre, dando luces de un eventual retorno de Carlos Palacios.

Tras la victoria del Cacique por 2-1 sobre la UC en el Claro Arena, el timonel de Blanco y Negro dio a conocer que ya se han realizado contactos internos para planificar el mercado invernal de fichajes. “Daniel Morón, Jaime Pizarro y el técnico, han tenido algunas conversaciones sobre cómo vamos a afrontar este mercado de fichajes”, expresó.

¿Vuelve Carlos Palacios a Colo Colo?

Siguiendo en esa línea, el empresario puertomontino confirmó que recientemente se contactó con el futbolista de Boca Juniors. “El otro día hablé con Carlos Palacios porque siempre habló con los jugadores para saber cómo están. El tema de los refuerzos lo vamos a ver cuando superemos los dos partidos que nos quedan por delante”, sostuvo el dirigente.

Lo anterior, mientras el chileno atraviesa un complejo momento en el cuadro xeneize, debido a que no juega hace varios meses tras someterse a una cirugía por lesión. De hecho, su último partido fue el 7 de diciembre de 2025 contra Racing Club de Avellaneda.

Por otro lado, Aníbal Mosa abordó el presente del cuadro albo, que se consolidó en el primer lugar de la tabla con ocho puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor.

“Creo que dimos un paso importante, tenemos que concentrarnos en el próximo partido nomás e ir paso a paso como lo hemos venido haciendo, no hemos ganado nada todavía”, expuso el dirigente.

“Colo Colo tiene que pelear los campeonatos. Colo Colo siempre tiene que ser protagonista, pero es demasiado prematuro colgarnos esa chapa. Tenemos que tener los pies muy puestos sobre la tierra y tenemos que ir paso a paso”, aseveró el presidente de ByN.