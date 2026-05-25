Quién es el exfiscal regional que fue detenido por tráfico de drogas

El expersecutor fue sorprendido tratando de ingresar droga a una cárcel ubicada en el norte del país.

El exfiscal regional de O’Higgins, Roberto Díaz Quintanilla, fue detenido este domingo tras ser sorprendido en su intento de entrar drogas al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, mientras ingresaba como visita en su rol como abogado privado.

Este hecho se registró a eso de las 14:50 horas, cuando personal de guardia del control detectó un bulto de gran tamaño oculto en la chaqueta del jurista. Fue allí, cuando la funcionaria que llevó a cabo la revisión derivó al expersecutor a la guardia armada para realizar el procedimiento correspondiente.

Qué se sabe del exfiscal regional detenido por tráfico de drogas

En la inspección, los funcionarios hallaron 48 envoltorios de nylon transparentes con una sustancia color ocre y otros 10 envoltorios con una sustancia blanca, además de $103 mil en efectivo, según consignó T13.

Tras ello, Díaz Quintanilla también entregó de forma voluntaria una botella de destilado, un envoltorio de cartón consustancia blanca y un teléfono celular.

Según información preliminar, la droga que se incautó es pasta base y clorhidrato de cocaína, lo cual se distribuyó en diferentes muestras.

Durante este lunes, el exfiscal regional de O’Higgins pasará a control de detención, cuya investigación estará a cargo del fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza.