Ninguno del Real Madrid y ocho del Barcelona: rey Felipe VI anunció a los convocados de España para el Mundial 2026

Se trata de la primera vez en la historia en que el mayor ganador de la Champions League no contará con ningún jugador en la selección mayor de su país.

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El rey de España, Felipe VI, dio a conocer este lunes los nombres de los 26 futbolistas de ese país que disputarán la próxima Copa del Mundo 2026, ninguno de los cuales es jugador del Real Madrid.

El monarca hispano puso su voz al video oficial en el que se reveló la nómina que buscará revalidar en Estados Unidos, México y Canadá el título que obtuvo en 2010, ahora a cargo del técnico Luis de la Fuente.

“Cuando juega nuestra selección, jugamos todos“, afirmó el rey, previo a que ciudadanos anónimos de distintos rincones de España anunciaran uno a uno a los jugadores.

Ninguno del Real Madrid jugará por España en el Mundial 2026

Uno de los aspectos que llamó más la atención de la nómina es que ninguno de los jugadores del Real Madrid fue convocado por el entrenador, mientras que, por el contrario, el Barcelona aportará con ocho futbolistas.

Se trata de la primera vez en la historia en que el mayor ganador de la Champions League no contará con ningún jugador en la selección mayor hispana.

En tanto, pese a su reciente lesión, el delantero del campeón de la Liga, Lamine Yamal, sí fue citado por el entrenador De la Fuente.

De acuerdo con lo revelado este lunes, los seleccionados de España convocados para jugar el Mundial 2026 son los siguientes:

Arqueros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal, ENG) y Joan García (FC Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Volantes: Rodrigo Hernández ‘Rodri’ (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabían Ruiz (París Saint-Germain), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona) y Alex Baena (Atlético de Madrid).

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferrán Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (CA Osasuna).