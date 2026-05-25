Explosión de gas en Renca: la falla técnica que alertaron un año antes de la tragedia

Nuevos antecedentes surgieron de la explosión de un camión de Gasco que volcó en Renca el pasado mes de febrero y que provocó la muerte de 15 personas.

Un reportaje de 24 Horas dio cuenta de que la máquina que trasladaba el químico ya contaba con fallas técnicas que, incluso, habían sido advertidas por los mismos conductores de la empresa.

El exfiscal Carlos Gajardo, quien representa a las familias de Luis Morales y Mario Parra, dos de las víctimas fatales, señaló al citado medio que “a nuestro juicio, Gasco no cumplió con las medidas suficientes, que por una parte, sin un adecuado diseño de una matriz de riesgo; y luego una implementación efectiva de medidas, de protocolos, de procedimientos, para evitar que un accidente de esta magnitud sucediera”.

Junto con eso apunta a “turnos están mal establecidos” y busca indagar si el camión que volcó en Renca y generó la explosión, junto con el semirremolque y la bóveda donde se trasladaba el gas contaba con algún problema previo.

La investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte dio cuenta de que el vehículo, efectivamente, ya arrastraba problemas en los frenos. Esto ya había sido alertado por los mismos conductores en enero de 2025. Si bien había sido retirado de circulación, en mayo de 2025 volvió a la calle.

Como si eso fuera poco, un mes antes de la tragedia, el semirremolque fue llevado a revisión técnica, donde se la rechazaron por frenos. Esto fue a las 13:00 horas y dos horas después, fue aprobado.

Al respecto, Gasco señaló que “ratificamos que nuestras operaciones han sido y seguirán siendo seguras y confiables, superando los exigentes estándares de cumplimiento que rigen a la industria en la que operamos. Desde el primer momento hemos colaborado con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía entregando toda la información requerida“.