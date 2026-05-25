Los jugadores que serían sancionados por la pelea en el triunfo de Colo Colo sobre la UC

Jugadores vitales de ambos equipos se podrían perder las próximas fechas tras los incidentes que se registraron en el cierre del clásico.

El clásico entre la Universidad Católica y Colo Colo casi terminó en batalla campal, luego de que jugadores de ambos equipos se descontrolaran tras el pitazo final en el Claro Arena.

A pesar del intercambio de golpes entre algunos futbolistas, el árbitro José Cabero no expulsó a ningún jugador en la cancha y se fueron sin sanción a los camarines.

De acuerdo a las imágenes, el más descontrolado fue el portero Vicente Bernedo, quien lanzó golpes de puño, empujones y manotazos. En el conjunto precordillerano también participaron en la gresca Daniel González y Jhojan Valencia. Por parte de Colo Colo, se vio a Joaquín Sosa lanzando golpes, mientras que Javier Méndez y Claudio Aquino intentaron hacer lo propio.

En este marco, son cuatro los jugadores que serían sancionados, a la espera del informe del juez Cabero. Bernedo y González en la UC, y Sosa y Méndez en Colo Colo serían apuntados, de acuerdo a información de TNT Sports

El origen de la pelea entre jugadores de la UC y Colo Colo en el Claro Arena

Post partido, el delantero del Cacique, Javier Correa, sostuvo que el conflicto se originó tras la celebración del plantel colocolino en la cancha.

Los de la franja celebraron efusivamente en Pedrero y desde ese entonces había algo pendiente.

“Si alguno lo tomó mal o pensaron que los estábamos cargando, no, ellos cuando nos ganaron festejaron y no dijimos nada, en el fútbol hay que aguantárselas, cuando te toca perder se ven los verdaderos hombres, se tiene que aguantar. Ellos se enojaron, nosotros festejamos y hay que saber perder“, comentó el trasandino.

Por su parte, el DT de los Cruzados, Daniel Garnero también apuntó a esa línea: “Ellos reclamaban que Católica había festejado en cancha de ellos el clásico pasado, no recuerdo si pasó o no. Fue un disturbio innecesario”.

Ahora, resta esperar el informe de Cabero y dependerá del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que se reunirá este martes, la cantidad de partidos con los que se sancionará a los jugadores involucrados.