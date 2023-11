VIDEO – La emotiva dedicatoria de Francisco Solís tras ganar medalla de plata en judo

5 de Noviembre de 2023

El judoca nacional recordó también a Puerto Nuevo, el pueblo de la región de Los Ríos del cual es originario.

Compartir

Muchos reconocimientos recibió el judoca chileno Francisco Solís tras obtener la medalla de plata en su categoría, luego de perder ante el cubano Andy Granda en la final de la categoría de más de 100 kilos, en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Sin embargo, el deportista nacional obtuvo muchos más aplausos y felicitaciones, a raíz de las palabras con las que se refirió a la obtención de su presea.

Y es que en medio de la enorme emoción que lo embargaba, Francisco Solís hizo una emotiva dedicatoria por su legro.

“Quiero primero dedicar mi medalla a todas las madres que son amas de casa, y a pesar de las dificultades o carencias que puedan tener en su hogar, crían a sus hijos con amor y mucha dedicación“, comenzó sus palabras el judoca chileno.

“También quiero dedicársela a todos los padres que trabajan puertas afuera, 7×7, 14×14, alejados de su familia, pero siempre con el foco de querer darle lo mejor a su familia“, continuó el ganador de la plata.

Y añadió que a “ellas quiero dedicarles mi medalla, a las familias chilenas, pero las humildes, porque yo vengo de un hogar humilde, también“.

Francisco Solís se acordó de sus orígenes

Recordó también que “Osorno fue la ciudad donde yo empecé a hacer deporte, pero vengo de una zona rural que queda en Los Ríos. Se llama Puerto Nuevo“.

“Estoy seguro que mucha de la gente que me escucha no lo debe conocer, pero yo vengo de allí, soy oriundo de ahí y tengo el apoyo total de toda mi gente, y eso me deja muy feliz“, concluyó su dedicatoria Francisco Solís.

Cabe recordar que en una apretada final en la categoría de +100 kilos, el judoca Francisco Solís se quedó con la medalla de plata tras caer en la final ante el cubano Andy Granda.