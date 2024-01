“Son todos unos hijos de p…”: revelan nueva denuncia contra Ximena Restrepo en Santiago 2023

2 de Enero de 2024

Filtran una nueva polémica en la que estaría envuelta la mamá de Martina Weil. Esto es todo lo que se sabe sobre el escándalo.

Compartir

Durante esta jornada, el nombre de Ximena Restrepo volvió a remecer a la opinión pública luego de que se conociera una nueva denuncia tras el escándalo que protagonizó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Pues según consigna el medio La Tercera, el pasado 20 de diciembre se ingresó una nueva y grave acusación en contra de la mamá de la atleta Martina Weil.

Esto se sabe sobre la nueva denuncia contra Ximena Restrepo

Para entrar en contexto, todo se originó el 1 de noviembre cuando Martina Weil ganó la medalla de oro en los Panamericanos. Pues tras ello, se trasladó a la Estación de Control de Dopaje del Estadio Nacional, donde a la corredora le tomaron diversas muestras al igual que al resto de sus compañeras de equipo.

Lo que se estaba llevando a cabo con total normalidad, tuvo un drástico giro. En dicho lugar llegaron los delegados de Chile en compañía de Ximena Restrepo, quien interrumpió el proceso a gritos, exigiendo explicaciones por la demora, reprendiendo a los encargados.

Tras todo esta confusión y desorden, se acercó al acceso el líder de la misión para saber más detalles sobre lo que estaba ocurriendo. Pues la ex atleta estaba indignada luego de que su hija Martina Weil se sometiera nuevamente a un examen de sangre: “que cuántas veces” y que a la deportista “la estaban mutilando” habría sido parte de lo que dijo.

Pero el alboroto no quedó allí, puesto que después lanzó toda su artillería en contra de los encargados del control de dopaje, señalando que eran unos “hijos de p…”, mientras empujaba la puerta. Inmediatamente después el personal le prohíbe el paso, debido a que a ella no le correspondía estar en dicha zona, además de no presentar ninguna credencial que la acreditara, según informa el citado medio.

El oficial luego de conversar con testigos, supo que Ximena Restrepo lo insultó duramente. En este sentido, la denuncia expone el testimonio de otra oficial que se encontraba allí, identificando a la mujer. De este modo, esta persona también sostiene la conducta por la cual se le acusa junto a los duros insultos.