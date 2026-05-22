Kast encabeza consejo de gabinete en busca de inaugurar “segunda fase” del Gobierno

La cuenta pública, el fin del plazo para cumplir el “Desafío 90” y el inicio de la tramitación en el Senado de la Ley de Reconstrucción están en el horizonte más próximo de esta nueva fase.

“Tendremos una reunión en el Palacio de Cerro Castillo, donde comenzaremos a planificar y a trabajar esta segunda fase del Gobierno, una vez que está finalizando la etapa de instalación”. Con estas palabras, el biministro del Interior y de la secretaría general de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), buscó el jueves marcar el cierre de los primeros dos meses de la administración Kast en el poder.

Los dichos de Alvarado estuvieron precedidos por un sorpresivo cambio de gabinete, que dejó fuera del diseño ministerial a apuestas personales del presidente José Antonio Kast: Mara Sedini (Segegob) y Trinidad Steinert (Seguridad).

El golpe de timón, no obstante, no representó un cambio de fondo en los lineamientos que Kast quiso plasmar en su gabinete: la representación de los partidos oficialistas no tuvo cambios al alza y las carteras que Steinert y Sedini tuvieron que abandonar quedaron en manos de dos de sus más cercanos: Martín Arrau (Seguridad) y el propio Alvarado.

Se trata del cuarto consejo de gabinete en lo que va del nuevo Gobierno y el primero que reúne al nuevo diseño, que cuenta con tres biministros. En el horizonte, asoma la primera cuenta pública de Kast, instancia para la que los partidos de la alianza de Gobierno habían fijado expectativas.

“Esperamos una cuenta pública llena de anuncios en seguridad. Yo he hablado de 80% seguridad, que es muy relevante. Y, por supuesto, también que mencione la hoja de ruta de Chile para los próximos cuatro años”, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados Jorge Alessandri (UDI).

La sombra del Desafío 90

Seguridad es una de las grandes expectativas, pues cuando se realice la cuenta pública el Gobierno estará a tan solo ocho días para que se cumpla el plazo autoimpuesto del “Desafío 90”, el plan ideado por el actual presidente de Codelco Bernardo Fontaine, para que a través de una serie de medidas el Ejecutivo respondiera en 90 días a determinadas urgencias sociales, económicas y de seguridad.

Algunas de las medidas emblemas del Desafío 90 son la implementación del Plan Cancerbero, que incluye la segmentación de líderes criminales en las cárceles, bajo la inspiración del modelo italiano, nueva infraestructura carcelaria y aumento en la dotación de Gendarmería.

Otras son la intervención de 18 barrios críticos y la eliminación del pago de contribuciones en la primera vivienda para mayores de 65 años, contenida en el Plan de Reconstrucción que, al día siguiente de la cuenta pública, iniciará su tramitación en el Senado.