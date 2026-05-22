Chat vocacional con IA de INACAP supera los 72 mil usuarios y orienta elección de estudios

Tomar la decisión de qué estudiar o qué curso seguir para perfeccionarse, no siempre es una tarea fácil. Eso muy bien lo saben desde INACAP, quienes, para ayudar en ese proceso, lanzaron el primer chat basado en Inteligencia Artificial (IA) en Chile, que busca ayudar a orientar vocacionalmente a jóvenes de 13 años o más. A un año de su lanzamiento ya cuenta con más de 72 mil usuarios y ha generado más de 470 mil conversaciones y está disponible en www.inacap.cl, es libre, gratuito y en tiempo real, entregando información y guía respecto de toda la oferta formativa existente en la Educación Superior, incluyendo las carreras técnico profesional y universitarias.

En un contexto donde, según el Servicio de Información de Educación Superior (SIES) del Ministerio de Educación, un 23,5% de los estudiantes que ingresan a la educación superior abandonan durante el primer año, esta iniciativa se posiciona como un apoyo concreto para apoyar decisiones informadas y trayectorias formativas.

En este sentido, el rector de INACAP, Lucas Palacios, señaló que “en un contexto social, económico y tecnológico en constante cambio, es fundamental que las personas puedan contar con herramientas que faciliten el acceso a información oportuna y relevante para la toma de decisiones sobre el futuro. La orientación vocacional hoy exige nuevas formas de acompañamiento, que integren tecnología y amplíen las oportunidades, permitiendo a quienes están definiendo qué estudiar hacerlo con mayor claridad y proyección laboral. Este orientador es un bien público, gratuito y accesible, que refleja nuestro compromiso con generar más y mejores oportunidades y aportar al desarrollo del país”.

“Hola! Soy el Orientador IA de INACAP y estoy aquí para ayudarte a conocer nuestras carreras para que puedas tomar una decisión informada a la hora de postular. ¿Ya sabes qué carrera o curso quieres estudiar o aún estás decidiendo?” es la primera pregunta que realiza esta plataforma. Así, a partir de simples preguntas que un orientador con IA o “coach” le realiza a la persona sobre sus intereses, y según las respuestas que obtenga de parte del interesado, la plataforma va entregando alternativas de formación profesional y sobre su campo laboral, los títulos profesionales más comunes y ejemplos de empresas o rubros donde desempeñarse.

La herramienta está disponible todos los días y a cualquier hora para que los interesados tomen las mejores decisiones para su futuro. Con esta iniciativa se espera ayudar a los estudiantes a tomar la mejor decisión respecto a su futuro, así como reducir los cambios de carrera y mejorar la retención de los alumnos, apoyar la titulación oportuna e impulsar las oportunidades en técnicos y profesionales.