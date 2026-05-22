“Eran ellos o mi gente”: ex presidente del TC tras matar a delincuente en intento de turbazo en su casa

“Calculo que hubo tres armas de parte de ellos, porque recibí fuego desde tres direcciones”, puntualizó Iván Aróstica.

CAPTURA.

El ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, lamentó haberle dado muerte a uno de los delincuentes que participaron la noche del jueves en el turbazo a su casa ubicada en la comuna de San Miguel.

El abogado habló esta mañana con la prensa en la entrada de su domicilio, oportunidad en la que lució un notorio parche en su frente, debido a la herida que le provocó uno de los sujetos con un arma de fuego.

En la ocasión, Aróstica recalcó que “estoy sufriendo lo que sufren muchas familias chilenas. No me veo como un personaje especialmente víctima, sino que es lo que estamos sufriendo como la mayoría de las personas”.

Explicó que su accionar al enfrentarse a los antisociales se debió a que “hay que afrontar esta situación y proteger a la familia“, y recordó que en su casa “tengo nietos”.

“Hay que asumir que hay gente que tiene armamento de distinto calibre, que están actuando en casi una operación de comando para entrar a una casa. Ya no es un turbazo de gente necesitada, que está desesperada de hambre, que uno podría comprender, pareciera más una operación con encapuchados y es muy preocupante”, recalcó.

Aróstica dijo estar apenado por muerte de autor del turbazo

Iván Aróstica dijo que aunque “la policía me pidió no entrar en los detalles”, en la comisión del delito “calculamos que entraron con tres armas. Una de ellas era una subametralladora vieja, pero no hechiza. Se la llevó la policía”.

“Calculo que hubo tres armas de parte de ellos, porque recibí fuego desde tres direcciones“, puntualizó al respecto.

“El que me apuntó con la metralleta estaba encapuchado, así que no puedo decir edades, pero eran varones y jóvenes”, agregó.

Por otra parte, sobre el hecho de haberle dado muerte de uno de los delincuentes participantes del turbazo, el ex presidente del TC indicó que “no es para sentirse orgulloso, estoy muy apenado y lo lamento, pero eran ellos o mi gente“.

“En ese sentido, pudimos, gracias a Dios, reaccionar y no tener víctimas fatales de parte nuestra“, añadió el abogado.

“Me pongo a disposición de la Fiscalía para cooperar eficientemente para que esto no solamente no me ocurra a mí, sino que paremos pronta y eficazmente estas situaciones que pasaron todo límite”, manifestó.

Iván Aróstica recalcó que “ya no puede continuar esta situación de inseguridad en que estamos sumidos todos los chilenos. Aquí no hay distinción de que es una ex autoridad, le puede pasar a cualquiera”.

En todo caso, agradeció que “el personal de seguridad llegó muy luego y en varios vehículos“, y también valoró “la presencia en la madrugada del subsecretario de prevención del delito y la llamada del nuevo ministro de Seguridad, (Martín) Arrau, que también me manifestó su preocupación y su solidaridad”.

Finalmente, el ex presidente del TC sostuvo que “es obvio que pueden tener intenciones de alguna represalia, pero estamos preparados y me ofrecieron la protección que corresponda“.