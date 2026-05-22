Cómo estará el tiempo el fin de semana en la zona central: ¿seguirá el frío o subirá la temperatura?

La posibilidad de que se produzcan precipitaciones en la capital durante los próximos días está totalmente descartada.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El otoño llegó con plenitud a la zona central del país en los últimos días, con mañanas muy frías, mínimas cercanas a los cero grados en varias comunas y máximas cada vez más bajas.

En esa línea, para la noche de este viernes se espera el regreso de la nubosidad en la Región Metropolitana.

Sin embargo, de acuerdo con lo informado por el meteorólogo de TVN, Iván Torres, la posibilidad de que se produzcan precipitaciones en la capital durante los próximos días está totalmente descartada.

“No llega acá. Lluvia no, no hay lluvia acá“, afirmó respecto del sistema frontal que avanzará hacia la zona sur y centro sur durante la próxima semana.

¿Seguirá el frío en la zona central del país?

Según aseveró el profesional, las bajas temperaturas seguirán presentes en la zona central del país debido a la persistencia de una “alta de bloqueo”.

En esa línea, Iván Torres adelantó que el fin de semana no habrá “grandes cambios respecto a lo que hemos visto esta semana“.

Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile proyecta para este sábado una mínima de 7°C y una máxima de 12°C en Santiago Centro, mientras que el domingo los termómetros oscilarán entre 7°C y 15°C, ambos días con cielo cubierto y neblina durante gran parte de la jornada.

En tanto, desde el lunes las temperaturas máximas subirían hasta los 21°C, aunque las mañanas seguirán siendo frías.

La Serena y Coquimbo, en tanto, mantendrán abundante nubosidad y neblina, con temperaturas entre 9°C y 16°C.

En Valparaíso, el sábado se esperan apenas 11°C de máxima, con cielo cubierto y niebla, mientras que el domingo la temperatura subiría levemente hasta los 15°C.

Rancagua tendrá un sábado especialmente frío, con extremas entre 5°C y 11°C, mientras que Talca podría registrar mínimas de hasta 4°C durante el fin de semana.