VIDEO – “A llorar a la iglesia…”: las burlas de los cracks de Colo Colo a los hinchas y jugadores de la U

Actualizado el 11 de Noviembre de 2024

Luego de ganar el título 34, algunos de los jugadores de Colo Colo lanzaron burlas sin censura hacia sus archirrivales de la U.

Sus cuentas en las redes sociales emplearon los jugadores de Colo Colo para celebrar con sus hinchas el nuevo título del club, pero también para compartir sus burlas a la Universidad de Chile y, en particular, a su capitán, Marcelo Díaz.

Tras los 90 minutos de juego, el plantel colocolino obtuvo en Copiapó la igualdad que necesitaba para lograr la estrella 34, luego de que el cuadro azul no lograra imponerse a Everton.

De inmediato los cracks del Cacique dieron inicio a la celebración, mientras que en las entrevistas que concedieron a los medios les enviaron mensajes a sus archirrivales.

Dos de los que le enviaron un recado al plantel azul fueron Carlos Palacios y Leonardo Gil, quienes recordaron las palabras de Marcelo Díaz luego del triunfo de la U en el Superclásico: “Disfruten verlos llorar“, dijo el capitán del Bulla en ese momento.

Este domingo, en plena celebración del nuevo título, Leonardo Gil recordó que “uno había dicho: Que lloren, cuando nos ganaron el clásico“, ante lo cual Palacios le preguntó quién había sido. “No sé, había uno que dijo que lloremos“, respondió el trasandino.

Los mensajes de Palacios y Correa a la U

Pero Carlos Palacios no dejó el tema ahí, y mostrando la medalla que recibieron como campeones, preguntó: “¿Se lo mandamos de vuelta? Toma, te la mandamos (la medalla) para allá. O anda a pedirla a la ANFP si quieres, anda a reclamar“, concluyó.

No obstante, el volante colocolino no quedó conforme con centrar su burlas en Marcelo Díaz y, tras publicar una foto junto a Maxi Falcón y Gil mostrando las medallas del campeón, le dijo al plantel de la U que “esta tx no la tienes (sic)”.

“Yo escuché que eran el mejor equipo del país, pero si no tienes ésta, de qué te sirve“, manifestó luego.

En la parte final de su mensaje para los jugadores e hinchas de la U, Carlos Palacios aseguró que “fueron el hazmerreír del país. Hablaron, hablaron y hablaron… ¿qué pasó?“, concluyó.

Por su parte, Javier Correa fue otro de los jugadores de Colo Colo que no dudó en lanzar más burlas del clásico rival, al preguntar: “¿Sabes quién cruzó América después de Colón? No, porque del segundo no se acuerda nadie“.

Más adelante, no tuvo pudor en recomendarles a los hinchas y jugadores de la U que se vayan “a llorar a la iglesia… a llorar a la iglesia. Vamos, somos campeones… la tienen recontra adentro“, lanzó mientras TNT transmitía en vivo.