Remezón en el fútbol chileno: los detalles de la denuncia de Deportes Concepción contra Melipilla para buscar el ascenso por secretaría

22 de Noviembre de 2024

Deportes Concepción arremete con todo y acude al escritorio para buscar el ascenso a Primera B, tras caer en la final de Segunda División ante Melipilla.

Al parecer el escritorio se ha tomado el fútbol chileno esta temporada. Ahora es Deportes Concepción el protagonista, cuyo cuadro denunció a Deportes Melipilla con el objetivo de conseguir el ascenso a Primera B por secretaría.

El León de Collao acusa a los Potros de cometer irregularidades en el pago de cotizaciones a los jugadores, a solo tres semanas de que se haya disputado la final de la Segunda División Profesional entre ambos equipos, la cual ganó el cuadro de la Región Metropolitana, que se coronó como campeón en Rancagua y ascendió de categoría.

Por medio de un comunicado, Deportes Concepción sostuvo: “En función a los antecedentes públicos sobre graves irregularidades de los organismos de seguridad social en el pago de las previsiones y Seguro de Cesantía de algunos jugadores por parte de Club de Deportes Melipilla, y frente a la respuesta del organismo fiscalizador de la ANFP, que sería necesario una denuncia de parte de Deportes Concepción para indagar los hechos, es que hemos decidido interponer denuncia“.

Desde el conjunto lila agregaron: “Creemos fehacientemente que existe jurisprudencia suficiente, frente a las presuntas irregularidades cometidas por el Club de Deportes Melipilla, que deben ser investigadas y resueltas por los tribunales deportivos competentes“.

“Esto se vino dando todo el año y son faltas que se reiteran, son 34 personas en el listado de personas sin pago de cotizaciones. Esta final no se debería haber jugado, se le debió haber descontado puntos anteriormente”, recalcó el presidente del club sureño, Diego Livingstone, en conversación con Radio ADN.

Con esta acción, Deportes Concepción espera que el Tribunal de Disciplina sancione a Deportes Melipilla, lo cual podría significar una resta de puntos, lo que beneficiaría al equipo sureño y le permitiría ascender por secretaría a la Primera B.

La reacción de Deportes Melipilla tras la denuncia de Deportes Concepción

Tras ello, Deportes Melipilla emitió un comunicado para referirse a la denuncia: “Hasta que no tengamos el contenido de la supuesta denuncia, no podemos referirnos a sus argumentos, pero estamos tranquilos que no existe infracción a los Estatutos o Reglamentos que ameriten una sanción que conlleve la pérdida del campeonato que obtuvimos en cancha, como el público en general valora“.

“Por ahora, solamente, hemos dado la acción de contactar la asesoría legal pertinente. Por eso llamamos a la tranquilidad a nuestros hinchas y aficionados, vamos a defender rigurosamente los intereses y valores de nuestra institución”, cerraron desde el club de la RM.