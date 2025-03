“Decir que nosotros no quisimos jugar va contra la evidencia”: la defensa de Juan Tagle ante la suspensión del Clásico entre la UC y Colo Colo

12 de Marzo de 2025

El presidente de Cruzados se defendió ante la suspensión del Clásico y aclaró que la idea de invertir la localía apareció muy tarde.

La suspensión del Clásico entre Universidad Católica y Colo Colo sigue dando que hablar. En lo que parece ser una tónica en el balompié nacional, han surgido múltiples críticas por la decisión de la ANFP ante la solicitud del cuadro precordillerano. El presidente de Cruzados, Juan Tagle, salió a dar explicaciones sobre la medida.

“Se dicen tantas cosas, nosotros estuvimos hasta el día domingo desesperadamente buscando un recinto donde jugar, estuvimos tratando de convencer a la ANFP y a la administración del Estadio Nacional para poder jugar ahí”, dijo en conversación con Radio Agricultura.

La falta de estadios disponibles en Santiago aceleró la suspensión del encuentro. Inicialmente, Cruzados planificaba disputar el partido en el estadio Santa Laura. Sin embargo, los problemas en el césped del recinto no lo permitió, mismo motivo que llevó a suspender el cotejo entre Unión Española y Universidad de Chile del pasado lunes. El Bicentenario de La Florida tampoco se encontraba a disposición por “actividades de un partido beneficio por (Hernán) Clavito Godoy”.

Tagle, además, se refirió a que el Clásico no podía disputarse fuera de Santiago: “Tratamos de averiguar si se podía en Viña del Mar y no se pudo porque jugaba Everton. El resto de los estadios en Rancagua y Valparaíso están cerrados hasta el Mundial Sub 20. Está cerrado el estadio de Talca, el de Curicó, Valparaíso, Rancagua y el Nacional“.

Invertir la localía con Colo Colo

Dentro de las últimas horas, apareció la opción de que Universidad Católica invirtiera la localía con Colo Colo. Esto hubiera permitido al equipo cruzado jugar en su nuevo estadio, en caso de que el Claro Arena abriera sus puertas en los plazos estipulados.

“Hasta el día sábado Colo Colo no había contestado a esa propuesta. Eso era algo que no se podía imponer tampoco”, dijo Tagle sobre la opción de la ANFP de trocar recintos. “Recién apareció el día lunes esta posibilidad de revertir la localía, cuando ya habíamos tomado la decisión. Entonces decir que nosotros no quisimos jugar me parece que va contra la evidencia“.

“Se nos había dicho toda la semana anterior que no había una posición favorable de parte de Colo Colo”, recalcó el presidente de Cruzados. Junto a estas declaraciones, indicó que la falta de estadio para el cuadro de la franja seguirá siendo un problema en el futuro cercano: “tenemos un duelo por Copa Chile el 21 de marzo y tampoco tenemos donde jugarlo”.

“Ninguno de los estadios que mencioné están disponibles, no se puede jugar en Viña, ni en el Nacional, ni en Santa Laura y no se puede jugar en el estadio de La Florida, porque desde el 20 se entrega a una productora para un recital. Esa es la realidad que estamos enfrentando“, finalizó Juan Tagle.