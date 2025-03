Se quedó en primera ronda: Garín cayó ante Mensik y se despide del Challenger de Cap Cana

Actualizado el 12 de Marzo de 2025

El chileno cayó 6-3 y 6-4 ante el quinto favorito del certamen. Fueron dos puntos de quiebre lo que lo liquidaron.

Cristián Garín (138°) quedó eliminado en su debut por primera ronda del Challenger de Cap Cana. Jakub Mensik (57°) cumplió la tarea, derrotando al chileno 6-3 y 6-4 en poco más de una hora de partido. El tenista checo, uno de los tenistas más duro que podía tocarle a Gago, es el quinto favorito para ganar el torneo.

El primer set tuvo un comienzo dubitativo para la tercera raqueta nacional con dos errores no forzados. Para el cuarto juego, Mensik logró imponerse 3-1 con un punto de quiebre, marcando una distancia que Gago no logró reducir en el resto del set. Con un mejor porcentaje de servicio y dos aces contra uno, el checo no tuvo mayor problema para llevarse el primer set.

El segundo set comenzó de forma más competitiva. Luego de que Garín se quedara con el primero game, ambos tenistas comenzaron a intercalar juegos. Esta vez fue en el séptimo cuando el checo volvió a quebrar quedando 4-3, lo que le dio la ventaja para cerrar el partido a pesar de las cuatro doble faltas que cometió a lo largo del partido.

De esta manera, Garín fue eliminado del lujoso torneo Challenger. La tercera raqueta nacional deberá ahora pensar en su próximo desafío: el Challenger de Mérida. El evento está programado para comenzar el próximo domingo 16 de marzo.