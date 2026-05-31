“La Gran Estafa”: la columna de Camila Vallejo que barre con el Gobierno de Kast

Para la exministra, si bien el mandatario prometió que la seguridad sería prioridad, ha quedado en evidencia que están preocupados de “el impulso de su agenda económica e ideológica, orientada en beneficiar a los sectores más ricos”.

La ex ministra Camila Vallejo tituló La Gran Estafa una columna de opinión donde criticó al Gobierno de José Antonio Kast, tras plantear que existe un cambio en las prioridades desde que asumió, dejando de lado la seguridad.

Para quien fuera vocera del Gobierno de Gabriel Boric, en estos primeros tres meses desde la llegada de la nueva administración, si bien prometieron “orden, seguridad y mano dura contra la delincuencia“, afirmó que “ha quedado en evidencia la distancia entre esas promesas y la capacidad real de traducirlas en resultados“.

Un ejemplo que utilizó fueron no solo la salida de Trinidad Steinert del gabinete, sino también las declaraciones del ministro Arrau, su sucesor, quien reconoció que la política de seguridad del Gobierno anterior “es suficiente”.

“Terminan reconociendo no sólo que no tienen un plan propio, sino que su única estrategia en esta materia es la diseñada por el gobierno anterior”, indicó.

Para Camila Vallejo, la principal prioridad del Gobierno de Kast es “el impulso de su agenda económica e ideológica, orientada en beneficiar a los sectores más ricos“.

“Eso explica por qué el ministro más poderoso del gabinete no es quien lidera la seguridad, sino el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, impulsor de la llamada megarreforma tributaria, la prioridad número uno del oficialismo”, sostuvo.

En esa misma línea, planteó que “mientras el Gobierno habla de libertad económica para unos pocos, las familias chilenas viven cada vez con más incertidumbre. Incertidumbre sobre qué pasará con sus atenciones de salud, con la calidad y financiamiento de la educación pública, con la alimentación escolar, con las becas y la gratuidad en las universidades. En definitiva, incertidumbre sobre la capacidad del Estado para protegerlas cuando más lo necesitan”.