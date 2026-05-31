Presidente Kast se abre a la idea de fusionar ministerios: “A mí me parece que es una buena idea”

El mandatario también abordó su decisión de sacar del gabinete a Mara Sedini y Trinidad Steinert, reconociendo que “estaba convencido de que tenía al mejor equipo”.

En la previa de lo que será su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast abordó diversos temas que se han discutido en lo que han sido sus primeros 90 días, como la idea de fusionar ministerios.

El tema se puso sobre la mesa a raíz de que el gabinete, actualmente, cuenta con tres biministros. Ante esto, desde la UDI solicitaron que en el discurso de este 1 de junio se anuncie una reforma estructural del Estado que incluya la fusión de varias carteras.

A eso se suma que hace unas semanas, la encuesta Panel Ciudadano-UDD reveló que un 63% cree que se necesitan 20 o menos ministerios, lo que podría llevar a concretar ahorro fiscal (30%).

En entrevista con CNN Chile, al ser consultado sobre el tema, el mandatario sostuvo que “creo que es importante hacer un análisis de cómo uno genera una racionalización de el Estado“.

“Siempre se nos ha dicho que más Estado es mejor, pero hemos visto con hechos concretos que no siempre el crecimiento del Estado es lo ideal. Al Ministerio del Interior se le quitó todo un tema que era la seguridad. Y por lo tanto, hoy día, la fusión del Ministerio del Interior con el Ministerio Secretaría General de Gobierno es una posibilidad. Y hay muchas voces política que están planteando algo como eso”.

Ante esto, el presidente Kast señaló que una posible fusión de ministerios “a mí me parece que es una buena idea en la medida que el ministerio pueda absorber la función del otro ministerio, que se haga”.

La salida de Sedini y Steinert del gabinete

En la conversación, José Antonio Kast también abordó lo que fue su decisión de sacar a Mara Sedini y Trinidad Steinert del gabinete.

“Cuando las nombré, yo estaba convencido de que tenía el mejor equipo. Y en el camino uno se va dando cuenta que tiene que hacer cambios lamentables. Para cualquier persona es doloroso pedirle a alguien que lo acompañe y después tener que decirle: Bueno, tenemos que hacer un cambio. Es duro. Y, bueno, uno tiene que tomar las decisiones cuando corresponda y me tocó a mí hacer un cambio de gabinete antes de lo que yo pensaba“, sostuvo.

Consultado si fue un error nombrarlas como ministras, el mandatario indicó que “cuando uno toma las decisiones, uno está convencido de que lo está haciendo muy bien. Yo no tengo por qué decir que es un error esto o lo otro. Ellas fueron grandes colaboradoras, hicieron un gran aporte al gobierno y, bueno, ahora hay otras personas que asumieron la posta”.