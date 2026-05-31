Criteria: 45% cree que el Gobierno de Kast no tiene un Plan de Seguridad y está “improvisando”

En la antesala de la Cuenta Pública, el presidente Kast registró una desaprobación de 53%, la más alta desde que asumió.

La encuesta Criteria no arrojó un buen resultado para el Gobierno de José Antonio Kast en materia de seguridad. Esto, luego de la polémica que se instaló a raíz de las declaraciones del ministro Martín Arrau, quien aseguró que el Plan de Seguridad del Gobierno de Gabriel Boric es “suficiente”.

Esto generó una ola de críticas, donde se puso en entredicho que realmente existiera medidas en esta materia, como se prometió durante la campaña.

Entre quienes se sometieron al estudio, un 45% cree que la actual administración no cuenta con Plan de Seguridad, como han mencionado, si no que está “improvisando”.

Aún así, durante este domingo y previo a conocerse las cifras de la encuesta Criteria, el presidente José Antonio Kast anunció que el martes el propio ministro Arrau presentará el Plan de Seguridad ante el Congreso.

“Lo que vamos a hacer es demostrar con acciones y con hechos más que con palabras. Los planes están y el ministro Arrau lo va a entregar y tiene que exponer el día martes en el Congreso, pero lo importante es cómo se concretan las cosas”, aseveró.

La aprobación de Kast

En la antesala de su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast registró su más alta desaprobación con un 53%, según Criteria. Mientras que su aprobación cayó un punto con respecto a la edición anterior, marcando un 36%.