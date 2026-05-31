Cuál fue la magnitud del extenso sismo que afectó a la zona central del país

Tras este movimiento telúrico se han registrado otros dos. Todos con epicentro en la Región de Valparaíso.

Un primer y extenso sismo se registró en la zona central país pasadas las 17:30 horas de este domingo 31 de mayo.

Según las primeras informaciones proporcionadas por el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6,0 grados.

El epicentro se ubicó a 28 km al oeste de Quintero en la Región de Valparaíso, a una profundidad de 30 kilómetros.

Desde Senapred informaron que el SHOA indicó que las características del extenso sismo registrado este domingo en la zona central no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

“​El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred. “, afirmaron desde el organismo público.

Posteriormente, a las 17:43 horas, se registró un segundo sismo en la zona central este domingo, el cual tuvo una magnitud de 4,6. Su epicentro se ubicó a 17 kilómetros al oeste de Quinteros.

Diez minutos más tarde, un tercer movimiento telúrico volvió a sentirse en esta jornada, llegando a 5,2 grados, con epicentro a 31 kilómetros al noroeste de Valparaíso