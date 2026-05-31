El llamado de Sebastián Sichel al Gobierno en la antesala de la Cuenta Pública

El alcalde de Ñuñoa espera algunos anuncios en el discurso de Kast, pero también una autocrítica de estos primeros meses.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, dio a conocer las expectativas que tiene de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast.

Uno de los puntos que el jefe comunal espera que el mandatario aborde en su discurso es la eliminación de los SLEP y la creación de un sistema mixto. “Espero respuestas rápidas en eso. He visto señales, pero no respuestas”, señaló en el programa Mesa Central de Canal 13.

Por otro lado, y sobre todo luego de un cambio de gabinete previo a cumplir los primeros 90 días, Sebastián Sichel hizo un llamado al Gobierno para esta primera Cuenta Pública de Kast.

“Tiene que ser un poco más autocrítico respecto a lo que ha hecho, porque en algo que para mí era clave, que es la seguridad (…) Me hubiera gustado una ministra que siguiera y no que la cambiaran. Eso tuvo que ver con una mala decisión original. Espero que con el ministro Arrau anden mejor las cosas“, sostuvo.

Por último, el alcalde espera que haya un aprendizaje en el sistema político, ya que “hay que ser más serio cuando estamos en campaña” con respecto a promesas que después de ganar una elección no se pueden cumplir.

“Cuando uno gobierna o es alcalde, la gente les exige“, indicó, recordando la “metáfora” de Kast respecto a la expulsión de 300 mil inmigrantes, lo que calificó como “un error”