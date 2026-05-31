“El equipo se burlaba de los estudiantes”: presidenta de la FECh se suma a la polémica y cuestiona a diputada Rodríguez

Laura Mlynarz aseguró que lo ocurrido con la diputada republicana es un “intento de la derecha de caricaturizarnos como violentos”.

La presidenta de la FECh, Laura Mlynarz, abordó lo ocurrido el pasado viernes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile durante una actividad donde la diputada Javiera Rodríguez (REP) aseguró haber sido víctima de una “funa”.

Registros dan cuenta de que la parlamentaria fue blanco de una protesta de parte de estudiantes que le arrojaron agua. La republicana, incluso, aseguró que fue víctima de escupitajos mientras se retiraba del lugar.

El caso ha escalado puesto que la FECh aseguró que fue el equipo de la diputada republicana el que los agredió. “nos provocaron, empujaron y agredieron”, aseguraron en una declaración pública. Rodríguez respondió desafiándolos a mostrar evidencia. “Dejen de mentir“, afirmó.

A raíz de todo esto, es que Mlynarz abordó el tema y aseguró, de entrada, que “rechazamos el negacionismo de la diputada Rodríguez“.

“Es positivo que autoridades asistan a nuestra universidad a debatir ideas. No obstante, esta no fue una actividad con la comunidad. Tal como denunciaron transversalmente las organizaciones de Derecho, se negó el ingreso de estudiantes que se habían inscrito legítimamente con la intención de participar“, acusó.

Además, la presidenta de la FECh denunció que “todo esto mientras el equipo de la diputada se burlaba de estudiantes que pacíficamente portaban pancartas de desaparecidas y desaparecidos”.

Lo ocurrido, planteó que se trata de un “intento de la derecha por caricaturizarnos como violentos para desprestigiar a un movimiento estudiantil cuya vigencia y relevancia les preocupa”.