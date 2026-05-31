PS sentenció la megarreforma en el Senado: en la oposición “todos vamos a votar en contra de esta idea de legislar”

La iniciativa impulsada por el Gobierno comienza su discusión en la Comisión de Hacienda el próximo 3 de junio.

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, aseguró que en la oposición existe un amplio consenso para rechazar la idea de legislar la megarreforma en el Senado, la cual comenzará su discusión el próximo 3 de junio en la Comisión de Hacienda.

Pese a que en el oficialismo se mantienen confiados en que los votos están, la timonel socialista indicó que desde el PC a la DC rechazarán la iniciativa impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.

“Yo no he escuchado a ningún senador de la DC señalar que está abierto a discutir o a cambiar su voto respecto de la votación en general“, aseveró.

En esa misma línea, afirmó que “el proyecto tiene una transversalidad y una unidad a la que el Gobierno nos ha llevado, porque es malo. Es malo para Chile y en eso existe un amplio consenso desde la DC al PC“.

“Todos vamos a votar en contra de esta idea de legislar. Desde el Partido Socialista (PS) de Chile, esa ya es una decisión tomada”, ratificó Paulina Vodanovic sobre el futuro de la megarreforma en el Senado, la que también deberá pasar por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente antes de su discusión en la Sala.