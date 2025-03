Aníbal Mosa rompe el silencio tras escandalosa reunión de directorio: “Terminé en el suelo y recibí un puntapié”

Actualizado el 13 de Marzo de 2025

El timonel de Blanco y Negro aseguró que está "muy afectado y triste por esta situación" y que continuará con acciones legales y administrativas en contra de Carlos Cortés

Este jueves el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, rompió el silencio y reveló más detalles sobre el incidente que protagonizó con el director del bloque Vial, Carlos Cortés, que terminó con el empresario sirio en silla de ruedas constatando lesiones ante Carabineros.

El timonel de la concesionaria en conferencia de prensa manifestó que se encuentra “muy afectado y triste por esta situación porque nunca pensé que podría ocurrir una cosa así. Llevo 15 años en este directorio y he visto de todo, pero nunca una cosa como la que vi ayer”.

Tras ello, Aníbal Mosa comenzó a contar su versión de los hechos, señalando que “Se presentaron tres candidatos para la gerencia de Operaciones. Cuando estábamos eligiendo, a este director de ByN (Carlos Cortés) no le gustó esa conversación, se ofuscó, empezó a levantar la voz y se levantó. Lo trataron de controlar a algunos de sus compañeros”.

“Yo estaba sentado, se tiró encima mío y tuvo una agresión conmigo en la cual yo terminé en el suelo y después al tratar de levantarme también recibo un puntapié”, añadió.

Aníbal Mosa desmintió la versión del bloque opositor

En este sentido, Mosa desestimó el relato de los directores del bloque Vial “yo no haría todo lo que hice si se me enredaron los cables. O sea, jamás me prestaría por una cosa como esta, aquí hubo una agresión lamentable porque, como lo he conversado con muchos presidentes de clubes que me llaman hoy día, tanto de Chile como del extranjero y también con la gente de la ANFP, esto le hace daño al fútbol mundial, le hace daño al fútbol nacional, latinoamericano”.

Siguiendo en esa línea, el presidente de ByN expresó que “nosotros estamos empeñados en recuperar el espacio de convivencia que son los estadios y tenemos un director que quiere arreglar el tema de otra manera, violentamente, y eso es lo que ocurrió”.

Por esta razón, el timonel albo confirmó continuará con acciones legales y administrativas en contra de Carlos Cortés. “Hay un curso legal que está corriendo y por otro lado también va a correr un tema administrativo que tiene que ver también con los valores que tiene que tener un dirigente de fútbol para ver si este puede seguir desarrollando esa actividad”, expuso.

“Nunca pensé de que podríamos llegar a la agresión física, la agresión física es una cosa que cruza todo, todos los aspectos que tiene que tener una convivencia sana en este mundo, y esa la cruzó y eso creo que es muy grave y es muy triste para todos”, cerró Aníbal Mosa.