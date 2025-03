Las mejores anécdotas que transformaron a Hernán Clavito Godoy en un personaje del fútbol chileno

Actualizado el 19 de Marzo de 2025

El carácter y su estilo deslenguado caracterizaron la carrera de Hernán Clavito Godoy en sus cuatro décadas como entrenador.

Considerado como uno de los personajes más pintorescos del fútbol chileno en los últimos 50 años, Hernán Clavito Godoy protagonizó algunas de las anécdotas más memorables desde su rol de director técnico.

El último club que dirigió fue San Marcos de Arica, en 2018, pero durante su extensa carrera se sentó en la banca de casi una veintena de clubes de Primera y Segunda División en Chile, además de experiencias en Estados Unidos, Guatemala e Indonesia.

Pero más allá de su trabajo como entrenador, fue su personalidad, su carácter y su estilo deslenguado lo que siempre caracterizó a Clavito, y lo que lo transformó en un referente para los hinchas de sus equipos.

Con más de 40 años dedicado a la dirección técnica, Godoy dejó numerosos momentos para el recuerdo fuera de la cancha con frases dedicadas a futbolistas, entrenadores, árbitros, dirigentes e incluso la prensa.

El loro de Pititore Cabrera

Una de las anécdotas que recordó numerosas veces fue la de su relación con el goleador Víctor Pititore Cabrera, y en particular con el loro que tenía de mascota el futbolista, que cuando lo veía le decía: “¡Clavo cu…, Clavo cu…!“. En un momento, molesto por la actitud del jugador, Clavito agarró al loro, lo metió a la taza del baño y tiró la cadena.

“Luego volví a la casa de Pititore y grande fue mi sorpresa cuando me encontré con el loro entablillado, con vendas en el ala ¡y me seguía diciendo Clavo cu…, clavo cu…!“, rememoró.

Otra de las historias que relató en numerosas ocasiones fue cuando, como entrenador de Audax Italiano, tuvo un enfrentamiento con un periodista que le preguntó su opinión de un arbitro que, según él, los había saqueado.

“Yo no quería hablar y con mi mano le pegué a su teléfono y se le cayó al agua. Se molestó y me pegó una patada en todo el culo y salió arrancando. Intenté agarrarlo, pero no pude. Finalmente nos fuimos los dos detenidos”, contó luego.

La recordada pelea entre Clavito Godoy y Waldemar Méndez

También recordó cuando como entrenador enfrentó a la U. de Chile en la que Manuel Pellegrini era defensor central junto a Héctor Díaz: “Yo le gritaba a mis delanteros ¡apúrenlos, si esos dos son gomeros. Con el agua que cae les van a salir ramas, son unos tiesos que no se mueven! Yo le insistía a mis atacantes que eran gomeros“, relató Godoy.

Ya el final de su carrera como técnico, Clavito tuvo un duro encontrón con Waldemar Méndez durante una entrevista telefónica. Fiel a su estilo, cuando perdió la paciencia el entrenador no dudó en decirle a su interlocutor que “¡voh siempre has sido cagón y como arquero fuiste mediocre!”, luego de lo cual le cortó la llamada, dejando a Méndez con las ganas de responderle.

En el último tiempo también emitió duras críticas contra Carlos Palacios cuando puso en duda su asistencia a la Roja, y no dudó en plantear que “yo como entrenador de la Selección, si se me niega, no lo llamo nunca más. Lo echo cagando. Se cree lindo el hue… porque es de lo mejor dentro de la mediocridad del fútbol chileno“, disparó contra el actual jugador de Boca Juniors.

Pero sin duda que una de las anécdotas más recordadas de Hernán Godoy se vincula al momento en que recordó sus inicios en el futbol.

“Cuando uno tiene 16, 17, 18 años, uno quiere ganarse a la vida. No te duele nada. Lo único que quieres es triunfar. Yo aquí en La Serena debuté a los 16 años y eso le inculco a los niños. Y los clásicos que jugábamos contra Coquimbo contra (Arturo) Canilla Díaz y (Alfonso) Pocho Morales eran a muerte. Y bueno, después me iba a hue… a las pu… aquí más arriba“, contó, generando las carcajadas de los periodistas.