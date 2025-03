Paraguay vs Chile: formaciones, a qué hora y dónde ver en vivo por TV y online el partido de Eliminatorias Sudamericanas

Actualizado el 19 de Marzo de 2025

La Roja visita a la Albirroja con el objetivo de meterse en la lucha por el repechaje. Por ahora, está a cuatro puntos de dicho puesto.

Regresan las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y Chile no tiene margen de error, por lo que el duelo ante Paraguay será crucial para las aspiraciones de La Roja.

La Selección Chilena está penúltima en la tabla de posiciones con 9 puntos y a cuatro del puesto de repechaje, cuyo lugar le pertenece a Bolivia, que tiene 13 unidades.

Los dirigidos por Ricardo Gareca buscarán replicar la actuación que tuvieron en el último partido ante Venezuela, donde se impusieron por 4-2 en el Estadio Nacional.

Por su parte, Paraguay viene de una serie de buenos resultados luego de que asumiera Gustavo Alfaro como entrenador. De hecho, han ganado en sus últimos tres partidos como local: 1-0 vs Brasil, 2-1 vs Venezuela y 2-1 vs Argentina.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Paraguay vs Chile en Eliminatorias al Mundial 2026

En este complejo escenario, Chile se medirá ante Paraguay este jueves 20 de marzo a las 20:00 horas en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

Este duelo entre la Selección Chilena y la Albirroja se transmitirá en vivo por TV abierta a través de la señal de Chilevisión, mientras que por streaming el choque se podrá ver por medio de la plataforma de Disney+.

La formación que prepara Gareca para el duelo de Chile vs Paraguay

Tras la baja de Alexis Sánchez, y de acuerdo al último entrenamiento que dirigió Ricardo Gareca, Chile presentaría una formación con: Brayan Cortés en el arco; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta (o Paulo Díaz) y Gabriel Suazo en la defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Arturo Vidal en el mediocampo; Alexander Aravena, Eduardo Vargas y Lucas Cepeda en delantera.

La posible alineación de Paraguay

Según las últimas prácticas, Gustavo Alfaro presentaría un once titular con Roberto Fernández en el arco; Juan Cáceres, Fabián Balbuena, Omar Alderete y Junior Alonso en defensa; Andrés Cubas, Mathías Villasanti y Matías Galarza en mediocampo; Julio Enciso, Miguel Almirón y Antonio Sanabria en la ofensiva