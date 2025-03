Desde Argentina explican la ausencia de Carlos Palacios en el entrenamiento de Boca Juniors y el duro castigo que le espera

25 de Marzo de 2025

Luego de ser visto en una fiesta en Chile, el futbolista nacional se ganó críticas por su ausencia en el entrenamiento del lunes.

Carlos Palacios tuvo que dar explicaciones luego de su ausencia en el entrenamiento de Boca Juniors del lunes. El futbolista nacional fue visto en la fiesta Bresh en Chile durante la noche del sábado, aprovechando la fecha FIFA. Según explica la prensa argentina, Palacios, tras presentarse hoy en Boca Predio, le dijo a sus compañeros y al cuerpo técncico del Xeneize que no logró llegar a la práctica debido a que perdió el avión que lo llevaba desde Santiago a Buenos Aires.

Sin embargo, según informaciones que surgen desde tierras trasandina, el entrenador del club argentino, Fernando Gago, no habría quedado satisfecho con las explicaciones. El chileno venía de dar dos asistencias en el último partido de Boca antes del parón.

“Carlos Palacios se presentó hoy y se entrenó aparte por decisión de Gago. El jugador pidió perdón adelante de todos por su ausencia injustificada (como adelantamos anoche). Perdió el vuelo de ayer a la mañana y avisó que tomaba el de la noche”, escribió en su cuenta de X el periodista de ESPN que cubre Boca, Augusto César.

Además, César publicó que no sería un caso aislado: “No tenía autorización previa para sumarse un día tarde. El aviso de haber perdido un vuelo no es justificativo para el CT. El problema es por qué lo perdió y la explicación fue débil. Gago demostró ser muy estricto con estas cuestiones (Cavani, Medina, etc.). No es la primera ausencia del chileno. La decisión que tome será importante para el manejo del grupo”.

En Argentina pierden la paciencia

A inicios de marzo Carlos Palacios tuvo una situación similar como lo es su ausencia ahora. El futbolista viajó a Santiago para ver un partido de Colo Colo en el estadio Monumental, luego de que el cuadro del barrio de La Boca derrotara a Central Córdoba (3-0). La situación causó molestia no solo por la situación, sino porque el nacional asistió al sector de la Garra Blanca, con toda la exposición que ello significa.

Las críticas, más allá de algunas buenas actuaciones, no se han dejado esperar. “¿Saben qué? Basta de esa excusa muchachos porque nadie pierde un vuelo salvo que… haga las cosas mal“, dijo en ESPN el periodista y relator Mariano Closs. “En un aeropuerto tienes que estar tres horas antes como mínimo, ya dos horas es al límite, quizás dos y media si viajas cómodo”.

“Los jugadores de fútbol que te dicen perdí el vuelo es porque no calcularon bien o algo mal hicieron. O calculó mal el tiempo o no quiso viajar. Listo”, puntualizó Closs.