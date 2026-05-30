VIDEOS – Tim Payne, el futbolista que se convirtió en fenómeno viral gracias a campaña de influencer argentino

Un influencer eligió a al neozelandés como el menos conocido del Mundial 2026 y decidió cambiar esto con una campaña que se salió de las manos.

A solo días de que comience el Mundial 2026, un influencer argentino eligió a Tim Payne como el futbolista menos conocido que participará en la cita planetaria para protagonizar una campaña viral.

Valen Scarsini decidió analizar cada uno de los equipos para elegir al menos conocido, llegando a Nueva Zelanda. “Realmente es el menos conocido, no llega a los 5 mil seguidores (en Instagram)“, afirmó el creador de contenido.

Por lo mismo, instó a sus miles de seguidores en Instagram y TikTok a “reventar sus posteos” con “me gusta” y comentarios de todo tipo.

Como era de esperar, su llamado surtió efecto y en cosa de días, el nombre de Tim Payne se viralizó en redes sociales. Al cierre de esta nota, el futbolista neozelandés cuenta con 2,1 millones de seguidores en Instagram y con miles de comentarios en sus publicaciones.

“Es una realidad que se me fue de las manos“, reconoció Scarsini en un video posterior al ver el efecto que tuvo su campaña. De hecho, Tim Payne se comunicó directamente con él. “Me preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación, amigo. ¡Aprecio mucho el cariño, gracias hermano!”, le dijo.

A tal punto llegó la situación que el mismo Payne reaccionó en un video a lo ocurrido, agradeciendo al influencer argentino. “Solo quería decir muchas gracias, primero a ti Valen. Han sido una locura estas últimas 48 horas, por decir poco. (…) Aprecio todo el amor de ustedes de todas partes del mundo“, señaló el deportista.