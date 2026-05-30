El boom de los caballos en la moda: branding de herradura

El caballo hoy habita dos mundos: es el ícono sensorial que redefine el lujo en el marketing y un colaborador clave en dinámicas de trabajo en equipo, recordándonos que para avanzar con fuerza, nunca hay que perder el contacto con lo real.

El otro día me quedé enganchado en YouTube con un contenido que analizaba cómo la industria de la moda se obsesionó de golpe con los caballos. Y la verdad, me hizo muchísimo sentido. No es un capricho del algoritmo o del año chino del caballo; estamos viendo a gigantes de la moda como Stella McCartney metiendo caballos en sus pasarelas de París, a Jacquemus evocando la tierra en su campaña Le Paysan, y a Zara, que vaya que sabe de tendencias, armando producciones brutales donde el animal es el protagonista absoluto.

Personalmente esto me fascina porque el caballo no funciona acá como un simple logotipo, funciona a través de los sentidos. Su imagen evoca el olor a pasto, el sonido de los cascos, la textura del pelaje y esa elegancia natural que el “lujo silencioso” tanto busca hoy.

En un mundo saturado de pantallas e imágenes perfectas pero artificiales, el caballo es un imán sensorial que nos conecta con lo auténtico.

Pero lo que realmente me hace sentido es cómo el caballo es capaz de habitar, con la misma fuerza, dos mundos que parecen distantes: el del marketing y el de la salud.

Mientras en las pasarelas de Europa es el ícono definitivo de la belleza y el estatus aspiracional, en otra vereda -la del coaching cognitivo conductual asistido con caballos y el trabajo pie a tierra- el caballo se convierte en un colaborador clave para la salud emocional y las dinámicas humanas.

Si miramos la vida con una perspectiva contemplativa y analitica, aprendemos a valorar este tipo de cruces profundos.

Cuando me toca asesorar y guiar el desarrollo de equipos de trabajo, veo lo rápido que nos desgastamos en la rutina corporativa. Nos llenamos de vicios: el ego, la falsa seguridad, la desconexión y la ansiedad por rendir.

Es ahí donde sacar a un grupo de la oficina y meterlo a un corral con un caballo genera un cortocircuito maravilloso. Al caballo no le importa tu cargo, tu ropa de marca, ni el éxito de tu última campaña. Él habita el mundo de la honestidad brutal. Como animal de presa, su sistema perceptivo está diseñado para leer tu lenguaje no verbal y tu coherencia interna en un segundo, actuando como un espejo de la realidad.

Pasa muy seguido en talleres de equipo; ver entrar el típico líder hiperventilado, intentando imponerse por la fuerza o el control para que un animal de 500 kilos lo siga o le preste atención. ¿El resultado? El caballo simplemente se da la vuelta y se va, dejando al grupo helado y al gran lider totalmente descolocado.

Para que el caballo colabore y camine contigo pie a tierra, el lider debe aprender a regular su ansiedad, bajar las revoluciones y comunicarse desde el respeto mutuo, no desde la jerarquía. La transformación en la salud del grupo es inmediata: mejora la empatía, se aprende a escuchar de verdad y la frustración se gestiona desde un lugar mucho más sano.

Al final, el caballo une de forma perfecta la belleza exterior con el bienestar interior. En el marketing, nos recuerda el valor de lo estético y lo genuino; en el desarrollo de equipos, nos sana y nos enseña a colaborar desde nuestra humanidad más pura.

Dos mundos que se encuentran en un solo mensaje: para avanzar con fuerza, nunca hay que perder el contacto con lo real.