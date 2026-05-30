VIDEO – El nuevo puesto que alcanzará Alejandro Tabilo en el ranking ATP tras avanzar a octavos de Roland Garros

Alejandro Tabilo (36º) logró un hito en su carrera al avanzar por primera vez a los octavos de final de Roland Garros, luego de vencer a Moise Kouamé (318º).
El chileno logró adjudicarse el partido en tres horas y 40 minutos con parciales de 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (11-9). Así, dejó en el camino al francés de 17 años que era considerado una de las grandes sorpresas del torneo, luego de derrotar a Marin Cilic (47°) y Daniel Vallejo (71°).
Tras un match con el que logró callar al público galo dejando fuera a su representante, el tenista nacional se medirá con el vencedor del encuentro entre el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°) y el estadounidense Brandon Nakashima (35°).
Previo al partido con el que logró meterse en octavos de final de Roland Garros, Alejandro Tabilo contaba con 1.278 puntos ATP, pero el triunfo ante Kouamé lo llevó a sumar y escalar a los 1.428.
Con esto, el chileno escalará este lunes en el ranking del tenis mundial, ubicándose en el puesto 31º.
Esto podría seguir mejorando, tomando en cuenta que el camino a la final del campeonato francés se encuentra “abierto”, considerando que fueron eliminados grandes figuras como como Jannik Sinner (1°) o Novak Djokovic (4°).