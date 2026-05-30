VIDEO – El nuevo puesto que alcanzará Alejandro Tabilo en el ranking ATP tras avanzar a octavos de Roland Garros

El tenista chileno venció en tres sets al francés Moise Kouamé, quien era considerado una de las grandes sorpresas del torneo.

Alejandro Tabilo (36º) logró un hito en su carrera al avanzar por primera vez a los octavos de final de Roland Garros, luego de vencer a Moise Kouamé (318º).

El chileno logró adjudicarse el partido en tres horas y 40 minutos con parciales de 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (11-9). Así, dejó en el camino al francés de 17 años que era considerado una de las grandes sorpresas del torneo, luego de derrotar a Marin Cilic (47°) y Daniel Vallejo (71°).

Tras un match con el que logró callar al público galo dejando fuera a su representante, el tenista nacional se medirá con el vencedor del encuentro entre el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°) y el estadounidense Brandon Nakashima (35°).

Previo al partido con el que logró meterse en octavos de final de Roland Garros, Alejandro Tabilo contaba con 1.278 puntos ATP, pero el triunfo ante Kouamé lo llevó a sumar y escalar a los 1.428.

Con esto, el chileno escalará este lunes en el ranking del tenis mundial, ubicándose en el puesto 31º.

Esto podría seguir mejorando, tomando en cuenta que el camino a la final del campeonato francés se encuentra “abierto”, considerando que fueron eliminados grandes figuras como como Jannik Sinner (1°) o Novak Djokovic (4°).