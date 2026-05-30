“Se vendió a la ultraderecha” y “cuenta con la experiencia”: las críticas del PS y los elogios del oficialismo tras nombramiento de Eduardo Frei

Mientras en el oficialismo destacaron su experiencia, en la oposición aseguraron que esto da “vergüenza ajena”.

Reacciones mixtas fueron las que provocó la decisión del presidente José Antonio Kast de nombrar a Eduardo Frei como embajador en misión especial.

El expresidente ya había ejercido dicho cargo entre 2014 y 2022, durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Desde Cancillería destacaron que la decisión se basa en “su destacada trayectoria pública, su amplia experiencia internacional y su permanente compromiso con los intereses superiores de Chile”.

Desde el oficialismo valoraron la designación. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Manuel José Ossandón (RN), señaló que “Frei ha tenido un rol fundamental en la apertura comercial de Chile, especialmente con Asia. Además, cuenta con la experiencia, la prudencia y la sabiduría necesarias para hacerlo muy bien y representar de muy buena manera los intereses de nuestro país en el exterior”.

El senador Rojo Edwards (IND-RN) sostuvo que el nombramiento de Frei “demuestra que cuando se trata de defender los intereses de Chile en el mundo, debe primar la experiencia, la trayectoria y la visión de Estado por sobre las diferencias políticas que buenamente existen“.

El diputado Juan Carlos Beltrán (RN) recalcó que “el expresidente Frei posee una experiencia diplomática, política y de Estado que pocos liderazgos en Chile pueden exhibir. Su conocimiento de los principales actores internacionales y su capacidad para representar los intereses nacionales contribuyen a un activo muy valioso para nuestro país”.

“Ordinariez de operación política”

Donde no vieron con buenos ojos el nombramiento de Eduardo Frei como embajador en misión especial fue en el Partido Socialista (PS).

El diputado Daniel Manouchehri afirmó en redes sociales que “lo de Frei como embajador de Kast es una ordinariez de operación política. Kast se cubre con el apellido Frei para disfrazarse de pluralista”.

“Y el expresidente acepta, siendo que los que hoy gobiernan son los mismos que reivindican a una dictadura que tiene a su padre como víctima. Vergüenza ajena. Estos son los actos que de verdad degradan la política“, agregó.

Sus palabras fueron compartidas por su par Fidel Espinoza. “Comparto tu critica. Frei simplemente se vendió a la ultraderecha y mancilla el nombre de su padre asesinado en dictadura“, aseveró.