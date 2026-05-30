“Balance muy positivo”: las cifras que dejó el masivo copamiento policial en todo el país

Tras los buenos resultados, desde Carabineros aseguraron que seguirán replicando este tipo de estrategias tanto en la RM como en todo el país.

Las autoridades realizaron un positivo balance de lo que fue el masivo copamiento policial que se llevó a cabo los días 27, 28 y 29 de mayo en todo el país.

Durante estas jornadas, casi 5.000 funcionarios de Carabineros se desplegaron en distintos puntos del país, al igual que en la capital, siendo varias estaciones del Metro de Santiago algunas de ellas.

Desde la institución realizaron un “balance muy positivo” puesto que se logró la detención de 1.220 personas. De ellos, 250 fueron aprehendidos en la capital y 970 en regiones.

En el detalle, 408 fueron capturados en calidad de prófugos de la justicia, 246 por infringir la Ley 20.000, 124 por delitos de mayor connotación social. El resto fue por delitos tales como receptación, amenazas Ley de Armas, entre otros.

Durante el copamiento policial que se llevó a cabo, se realizaron 49.500 controles preventivos, de los que 30.239 fueron controles de identidad aleatorios. Además se concretaron 19.427 fiscalizaciones vehiculares, cursando 2.957 multas. De ellas, 2.090 fueron de tránsito, 716 por Ley de Alcoholes, 91 por porte de drogas y 60 por otros motivos.

El director del Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, General Jaime Velasco, destacó que este megaoperativo dio “muy buenos resultados estos tres días, por lo tanto vamos a seguir replicando este tipo de estrategias en la RM y a lo largo del país, atendiendo sus propias características y atendiendo también toda la fuerza efectiva que Carabineros de Chile a través de sus esfuerzos”.

Desde el Gobierno, el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, indicó que los “antecedentes en cifras son absolutamente positivas”. Junto con eso, adelantó adelantando que el Ministerio de Seguridad seguirá “respaldando, apoyando y también entregando los medios logísticos para que se puedan hacer este tipo de operativos, que se van a hacer permanentemente”.