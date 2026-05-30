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Ley que autoriza monumento del expresidente Sebastián Piñera fue publicada en el Diario Oficial: qué viene ahora

La publicación consigna que se “autoriza erigir un monumento en memoria del expresidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique”.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

La Ley 21.820 que autoriza erigir frente a La Moneda un monumento en memoria del ex presidente Sebastián Piñera fue publicada en el Diario Oficial, luego de que se despachara del Congreso hace unos meses.

En la publicación se detalla que se “autoriza erigir un monumento en memoria del expresidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique“.

Aún no hay fecha para la instalación del busto puesto que primero se elegirá mediante un concurso público el diseño y su construcción. Desde la fundación a cargo tampoco se ha dado a conocer cuándo comenzarán a recibir las propuestas.

La ley que autoriza el monumento en memoria de Sebastián Piñera señala que “las obras se financiarán mediante erogaciones populares obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados”.

“Las colectas públicas se efectuarán en todo el país, en las fechas que determine la comisión especial en coordinación con la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique“, agregaron.

Dicha comisión estará integrada por un representante del directorio de la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique, el rector de la Pontificia Universidad Católica, dos diputados y dos senadores, el alcalde de la Municipalidad de Santiago, y dos exministros o exsubsecretarios de los gobiernos del fallecido exmandatario.

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