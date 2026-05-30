“Dejen de mentir”: diputada Rodríguez desafía a estudiantes de la Universidad de Chile tras denunciar agresión de su equipo

Desde la FECh aseguraron que miembros del equipo de la diputada “nos provocaron, empujaron y agredieron”.

La diputada Javiera Rodríguez (REP) respondió a la versión que entregaron los estudiantes de la Universidad de Chile, luego de acusar la “funa” que vivió en dicha casa de estudios en medio de una charla a la que asistió este viernes.

La parlamentaria publicó un video en el que se escuchan improperios en su contra, e incluso aseguró haber recibido escupitajos cuando se retiraba del lugar.

Tras esto, desde la Secretaría de Memoria y Derechos Humanos de la FEch emitieron una declaración con su versión de lo ocurrido.

“Lamentamos tener que dar un comunicado pero debemos denunciar la agresión que sufrimos por parte de miembros del equipo de la diputada y de parte de NDU (Nueva Derecha Universitaria) quiénes nos provocaron, empujaron y agredieron, EN NINGÚN MOMENTO TOCAMOS A LA DIPUTADA (…) No hubo agresiones a su persona como quieren hacerle creer a los medios (…) no nos cansaremos de luchar”, consignaron en la publicación que compartieron en Ver esta publicación en Instagram .

A raíz de ello es que la diputada Rodríguez desafío a los estudiantes en un mensaje publicado en su cuenta en X. “Los desafío a mostrar alguna evidencia de lo que nombran (sorpresa NO HAY). Mi equipo es pequeño y estaban alrededor mío conteniendo los empujones. Dejen de mentir y háganse cargo de buena vez…”, afirmó.