Los cinco jugadores que más han jugado en la era Gareca y cómo ha influido su desempeño en el presente de La Roja

Actualizado el 26 de Marzo de 2025

De un total de 36 jugadores, los cinco más utilizados por Gareca son un fiel reflejo de lo que ha sido su paso por el banco de La Roja.

Compartir

Chile tocó fondo. El combinado nacional terminó último en la tabla de las Eliminatorias y el puesto de repechaje es prácticamente imposible. Ricardo Gareca no ha logrado dar la vuelta al equipo, consiguiendo solamente uno de los seis puntos disponibles en esta última fecha FIFA.

Cambios tardíos, mala conformación de nominaciones y la poca lectura táctica han sido los grandes factores que han perjudicado el actuar de los jugadores chilenos en las Clasificatorias al Mundial 2026.

Mientras se desarrollan conversaciones sobre su posible salida, en EL DÍNAMO analizamos a los cinco jugadores que más ha utilizado Ricardo Gareca de un total de 36 en sus ocho partidos dirigidos -de los cuales han sido 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas- por Eliminatorias para entender sobre el terreno de juego el presente de La Roja.

Para efectos de este listado, no se consideran los minutos agregados fuera de los 90 reglamentarios. Además se dejó fuera a Brayan Cortés, que en su condición de arquero hubiera realizado un triple empate con los jugadores que inician este listado.

5 y 4. Guillermo Maripán y Paulo Díaz: 540 minutos cada uno

No es de extrañarse que dos centrales abran el listado de los jugadores más usados por Ricardo Gareca. El entrenador argentino se ha decantado por utilizar una zaga defensiva con cuatro jugadores.

Paulo Díaz fue el primer central predilecto por el DT, que comenzó jugando en la era Gareca de las Eliminatorias junto a Matías Catalán ante Argentina. De hecho, en Copa América fue titular en dos de los tres partidos.

El marcador central de River Plate ha sido un sólido defensor en momentos en que Chile se encuentra palmo a palmo en el juego. Sin embargo, suele cometer errores no forzados relativamente seguido, lo que ha perjudicado su imagen ante los hinchas. Cuando suele tener un compañero que no conoce bien tiende a mostrar más inseguridad, especialmente en lo que fue la derrota 1-2 ante Bolivia cuando repitió pareja con Matías Catalán.

Por su parte, Guillermo Maripán se ha ido ganando el puesto conforme el paso de los partidos. Su primera titularidad la tuvo frente a Brasil, portando la jineta de La Roja. A pesar de su impronta dentro del camarín, en el terreno de juego tuvo mayores complicaciones, casi anotándose un autogol y siendo anticipado en el primero de los dos goles brasileños. La posterior derrota 4-0 ante Colombia ha sido de sus peores actuaciones con La Roja, aunque fue un bajón a nivel grupo más que de él.

No obstante, es cuando juegan juntos Díaz y Maripán que han logrado mostrar una mayor solidez defensiva.

Solo han jugado como pareja en los últimos cuatro partidos, donde han recibido solo tres goles: dos en la victoria ante Venezuela y uno en la derrota frente a Paraguay.

Cuando Chile no los alinea juntos, ya sea por decisión táctica o fuerza mayor, la historia ha sido distinta, con 11 goles en contra en cuatro duelos.

3. Felipe Loyola: 630 minutos

El futbolista de Independiente de Argentina, otro de los favoritos de Gareca, es uno de los jugadores nacionales con mejor presente, sino es el mejor. Fin de semana tras fin de semana maravilla a los fanáticos del club de Avellaneda con su despliegue físico, su buen posicionamiento y su capacidad de fabricar jugadas asociadas. El detalle es que esto lo hace en el mediocampo, algo que no ha podido trasladar a La Roja.

Antes de llegar a su mejor nivel, Loyola comenzó jugando en el medio del terreno de juego en el combinado nacional. El mal momento que arrastraba Chile desde la Copa América, más los cuestionadas alineaciones de algunos jugadores que no mostraban un gran nivel, envió a La Roja a un espiral negativo ante Argentina y Bolivia. Y junto a ello, el rendimiento de Loyola también decayó.

Después de la fatídica derrota de local ante La Verde, Loyola nunca más volvió a ser alineado como centrocampista. Como alguna vez lo hizo en Huachipato, Gareca comenzó a poner al jugador de Independiente como lateral derecho. Si bien es capaz de cubrir el puesto cuando su club lo necesita, no es su especialidad y se nota. Ante Brasil y Colombia sufrió a nivel defensivo, aunque dio una asistencia ante el Scratch que venía en un mal momento.

Hoy en el mejor momento de su carrera, Gareca no ha sabido sacarle a Loyola ese mismo rendimiento que tiene en el país trasandino. De hecho, en la única victoria del entrenador argentino el puesto lo ocupó Fabián Hormazábal, lateral derecho natural que no pudo estar en los últimos dos partidos por lesión. Loyola aún no conoce de victorias en La Roja.

2. Eduardo Vargas: 635 minutos

No es sorpresa para nadie la presencia de Eduardo Vargas en el listado de jugadores que más ha usado Gareca. Es uno de los dos jugadores que ha sido titular en todos los partidos que ha dirigido el Tigre por Eliminatorias. Con 35 años, Vargas es el jugador más veterano de la lista.

Cuestionado en sus clubes, ya sea en el Atlético Mineiro de Brasil o Nacional de Uruguay, Gareca se ha empecinado en seguir ocupándolo como su punta de lanza. En los números no ha sido terrible: tres goles en ocho partidos. Sin embargo, una de esas anotaciones fue con el arquero de Bolivia, Carlos Lampe, lesionado.

El físico del delantero no lo ha acompañado, lo que no le ha permitido ser muy útil realizando una presión alta ni ganando duelos aéreos. A lo largo de su carrera, Vargas no ha sido un delantero muy asociativo ni presente en el juego, algo que se ha mantenido en este período de su carrera. No obstante, su mayor virtud -el gol- no ha sido tan contundente como tiempo antaño. Mucho de eso tiene que ver con los pocos balones que recibe por partido.

Con la nacionalización de Fernando Zampedri, sería de esperarse que lo reemplace debido a su mejor condición física. Sin embargo, el Tigre lo ha mantenido y no muestra indicios que vaya a salir.

1. Rodrigo Echeverría: 648 minutos

Rodrigo Echeverría es el otro de los jugadores más utilizados por Gareca que ha sido titular en todos sus partidos. Echeverría se ha ganado el puesto merecidamente, a base de actuaciones que dejan un buen sabor de boca. Gran parte de lo que se le celebra es su ímpetu, valor que muchas veces no alcanza para ganar partidos si no lo acompaña un buen funcionamiento a su alrededor.

El despliegue físico y las coberturas en el medio son sus mejores características. Esto ha originado que tenga que salir en algunos partidos por molestias físicas, lo que le hace perder presencia en los minutos finales de partidos. A ratos también tiene problemas para ser iniciador del fútbol, pues no es su fortaleza girar para comenzar jugadas.